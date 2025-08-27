Ne boste verjeli, koliko sta vredna prstana dveh trenutno najbolj znanih zaročenk (FOTO)

Ena najuspešnejših glasbenic vseh časov je sesula internet, ko je v torek objavila veselo novico, da se bo poročila. Ob informaciji je seveda objavila več čudovitih in izredno romantičnih fotografij trenutka, ko ji je dolgoletni partner na prstanec leve roke nataknil zaročni prstan, in seveda so se oboževalci nemudoma podali v analizo prstana ter njegovo ocenjevanje.

Gre za precej poseben prstan, kot je posebna Taylor Swift, zato nihče ni pričakoval klasičnega diamanta, priljubljenega pri večini drugih slavnih in bogatih. Prstan Swiftove je na pogled nekoliko starinski, ker ga je oblikoval njen zaročenec Travis Kelce osebno, s pomočjo draguljarja, seveda, pa je toliko bolj poseben.

Sam diamant je po mnenju strokovnjakov težak med osem in deset karati, ker je brušen ročno, pa se blešči nekoliko manj kot strojno brušeni kamni. Kljub temu ali pa prav zaradi tega je prstan izredno dragocen, draguljarji njegovo vrednost ocenjujejo na okrog pol milijona evrov. Če se to običajnim smrtnikom zdi astronomski znesek, pa gre pravzaprav za precej cenovno »ugoden« kos nakita v svetu slavnih, kamor spadata Taylor in Travis.

Nedolgo pred njo sta se denimo zaročila nogometni zvezdnik Christiano Ronaldo in njegova dolgoletna ljubezen Georgina Rodriguez, 40-letni nogometaš pa je v žep segel precej bolj globoko kot Kelce, sicer tudi sam športni zvezdnik. Ronaldo je svojo drago sicer presenetil z ogromnim diamantom, ki Georgini sega preko celotnega členka. Težak je neverjetnih 35 karatov in vreden slabih pet milijonov evrov.

Za Ronalda to sicer ni prav velik strošek, njegovo premoženje so namreč maja letos ocenili na okrog 920 milijonov evrov, kar se ne more primerjati s premoženjem, ki ga je v letih kariere profesionalnega športnika zaslužil Travis Kelce. Zvezdnik ameriškega nogometa je imel po informacijah revije Forbes avgusta letos »samo« 60 milijonov evrov premoženja. Oba športnika pa prekaša bodoča gospa Kelce. Njeno premoženje je omenjena revija maja letos ocenila na neverjetnih 1,4 milijarde evra.