Ne boste verjeli, kateri svetovni zvezdnik snema pri naših sosedih (FOTO)

Pisali smo že o množici tujih zvezdnikov, ki se letos zgrinjajo na hrvaško obalo. Večinoma tam uživajo v čudovitem vremenu, slastni hrani in žlahtni kapljici, eden najbolj prepoznavnih glasov pop glasbe Ed Sheeran, pa se je odločil, da združi prijetno s koristnim ter na Hvaru posname videospot.

Eda so po slikovitih ulicah mesta Hvar spremljali mnogi oboževalci, ki pa so bili dovolj spoštljivi in uvidevni, da niso motili snemanja ali povzročali preglavic glasbeniku in ekipi. Sheerana je na enem najlepših dalmatinskih otokov spremljala igralka Phoebe Dynevor, ki je znana predvsem ljubiteljem Netflixove serije Bridgerton, nastopa pa tudi v Sheeranovem videospotu.

Kot so hrvaškim medijem razkrili domačini, so kadre snemali v enem od priljubljenih lokalov v mestu Hvar, pa tudi na plaži Dubovica, obe lokaciji pa sta rdečelasega Britanca menda povsem očarali. Videospot za katero pesem so snemali, ni znano, ko bo ugledal luč sveta, pa bodo lokacije zagotovo prepoznali domačini in ljubitelji kamnitih dalmatinskih uličic ter znamenitosti Hvara.