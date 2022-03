Ne boste verjeli, kateri filmski zvezdnik se je oglasil iz Kranjske Gore

Spremljate serijo The Witcher? Potem pa brž v avto in proti Kranjski Gori! Tam namreč snemajo tretjo sezono Netflixove serije, iz Podkorena pa se je danes že oglasil sloviti filmski zvezdnik Henry Cavill in dejal, da je na 'osupljivi lokaciji'.

Več preberite tukaj.