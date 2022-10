Ne bodo več princi in princese: sami bodo izbrali kariere in služili denar

Danska kraljica Margareta se je odločila, da štirim od svojih vnukov odvzame nazive princ in princesa. Potomci njenega mlajšega sina princa Joachima bodo tako od 1. januarja naslednje leto zgolj grofje in grofice. Za to se kraljica ni odločila, ker bi se ji sin ali njegovi otroci kakor koli zamerili, kot je dejala, jim je s tem želela olajšati življenje.

Edwardova otroka sta lady in viskont. FOTO: Phil Noble/Reuters

Če bi namreč Nikolai, Felix, Henrik in Athena, ki so stari med 23 in deset let, ostali princi in princese, bi namreč morali kot delovni člani kraljeve družine tako ali drugače služiti domovini, s tem, ko jim je nazive odvzela, pa si lahko prihodnost oblikujejo po svoje, saj jih ne omejujejo pravila in dolžnosti monarhije. To tudi pomeni, da si bodo lahko sami izbrali smer šolanja in bodoče karierne poti ter kot običajni državljani služili svoj denar.

Za podoben korak se je odločil tudi najmlajši sin pokojne britanske kraljice Elizabete II. princ Edward, ki je sicer vojvoda, za svoja otroka pa ni želel nazivov njegovo oziroma njeno kraljevo visočanstvo.

»Poskušava ju vzgajati, kolikor se da normalno in z razumevanjem, da bosta nekega dne najverjetneje morala hoditi v običajne službe, da bi zaslužila denar, zato sva se odločila, da ne bomo uporabljali plemiških nazivov. Oba ju sicer imata, in ko bosta dopolnila 18 let, se bosta sama odločila, ali ju želita uporabljati, kar pa se mi zdi malo verjetno,« je že pred časom dejala Edwardova žena Sophie. Da sta bila pri svojem načinu vzgoje več kot uspešna, je ravno to poletje dokazala njuna starejša hči lady Louise, ki je novembra lani dopolnila 18 let, ni pa se odločila, da želi biti znana kot njeno kraljevo visočanstvo. Še več, priskrbela si je počitniško delo v angleški vrtnariji, kjer je obiskovalcem pomagala pri izbiri sadik, poprijela pa je tudi za metlo.