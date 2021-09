Ne bo pasla koz, dobila bo otroka

Ljubezenski zapleti

Med zvezde so jo ponesle Igre lakote. FOTO: Press Release

Oskarjevkaje za mnoge oboževalce in oboževalke prava junakinja. Ne le zaradi vloge v kultni znanstvenofantastični filmski sagi Igre lakote, ampak tudi ker je ena od redkih igralk, ki so si drznile povzdigniti glas in opozoriti na neenakopravnost žensk v Hollywoodu – še posebno glede plačila. To se ji je obrestovalo: med letoma 2015 in 2016 je bila po podatkih revije Forbes najbolje plačana igralka na svetu. Danes niza uspešnico za uspešnico, že leta 2017 pa je priznala, da si želi malo miru. »Želim si kupiti kmetijo. In rediti in molsti koze,« je sanjarila o preprostem življenju. Zdaj se ji bo želja po življenju brez kamer vsaj malce uresničila, čeprav na nekoliko drugačen način in le za nekaj časa. Kot je v sredo potrdil njen predstavnik za stike z javnostmi, je 31-letnica noseča s prvim otrokom. Vesela novica prihaja dve leti po zvezdničini poroki s, lastnikom newyorške umetnostne galerije.Kljub množici oboževalcev dolgo ni našla sreče v ljubezni. »Ne vabijo me ven. Fantje so do mene skoraj zlobni,« je tarnala, tik preden ji je pot prekrižal precej starejši režiserin ji ukradel srce. Pred njim je bila do leta 2014 v zvezi z igralcem, zatem naj bi se dobivala s prvim glasom skupine Coldplay. Po zvezi z Aronofskim, ki je trajala dobro leto, je bila lep čas samska. »Nisem v razmerju, torej že dolgo nisem spala z moškim,« je oboževalcem sporočila, da ni dekle, ki bi se vdajalo seksu za eno noč. »V sebi sem le preprosto dekle, ki si želi nekoga, ki bi bil do nje prijazen in bi jo imel rad. Občutek imam, da moram spoznati nekoga, ki se mu sanja ne, kdo sem,« je ob neki priložnosti priznala. Ko jo je prijateljicaseznanila s šest let starejšim Maroneyjem, je zvezdnica navsezadnje našla sorodno dušo. Takoj so se vnele iskrice, ki se krešejo še danes. In čeprav Maroney sicer ve, kdo je oskarjevka, je njen prvi partner, ki ni zaposlen v zabavni industriji.Leta 2018 sta se zaročila, sledila pa je poroka, ki je bila intimna, a hkrati razkošna. Vzela sta se 19. oktobra 2019, obred je potekal na po čudovitih peščenih plažah slovečem Rhode Islandu. Na zabavo je bilo povabljenih 150 gostov, med njimi so bili tudi nekateri slavni zvezdničini prijatelji: pevka, komičarka, igralkain resničnostna zvezdnica. Zabava je potekala v zgodovinskem dvorcu Belcourt iz leta 1894, ki je pred leti slovel po tem, da naj bi v njem strašilo. Gostje so se sladkali s prekajeno svinjsko potrebušino z jabolki, majhnimi pitami iz sladkega krompirja in ocvrtki iz polenovke, zorjeno govedino, ribo z žara z zeliščnim maslom ter izborom za vegetarijance. Na jedilniku so bili tudi karamelizirana jabolka, kruhov narastek in sladki ocvrtki s cimetovim sladkorjem in smetano, obogateno z burbonom. Seveda ni šlo brez šampanjca ter domiselnih koktajlov z džinom. Svatje so se zabavali ob živi glasbi skupine The Ruckus.Jennifer o svoji ljubezni do Cooka nikoli ni veliko razpravljala v javnosti, ji je pa tu in tam v pogovorih z novinarji ušel kakšen stavek, ki je razkril, da je vanj res zelo zaljubljena. V nekem podkastu ga je oklicala za najboljšega človeka, kar jih je kdaj srečala, ter dodala, da nenehno postaja še boljši. »Je najbolj čudovito človeško bitje, kar sem jih kdaj spoznala. Nikoli prej nisem premišljevala o poroki. A takoj ko sva se bolje spoznala, sem se želela poročiti z njim. In to čustvo je bilo obojestransko, želela sva se povsem in v celoti predati najini zvezi. Je moj najboljši prijatelj, zato sem želela, da najin odnos tudi uradno in zakonsko zapečativa,« je povedala o razlogih za poroko.Kljub želji po mirnem življenju proč od filmskih kamer pa nič ne kaže, da bo dolgo na porodniški. Film Red, White and Water, ki ga bomo v kinematografih videli naslednje leto, je sicer že v fazi postprodukcije, Mob Girl in Bad Blood pa sta še v nastajanju.