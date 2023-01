Ne bil le kralj rock'n'rolla, ampak tudi oralnega seksa (FOTO)

V nedeljo se je odvrtelo 88 let, odkar je na svet privekal Elvis Presley in na glasbeni krajini pustil večne sledi. In tako kot 45 let po njegovi veliko prezgodnji smrti še vedno živi njegova glasba, nikoli tudi povsem ne zamrejo govorice o burni zasebnosti pokojnega kralja rock'n'rolla.

Ni bil žrebec, kot sem mislila, da bo.

Sploh šepet o Elvisovih seksualnih preferencah nikoli ne zastara in dolgočasi, od njegove obsedenosti z devicami do zavračanja posteljnih radosti z ženskami, ki so že postale matere, kar je, milo rečeno, precej ohladilo strasti z ženo Priscillo, ko je legendarnemu pevcu povila hčerko.

Odlično se je poljubljal

Čez noč je sredi prejšnjega stoletja postal seks simbol, ob pogledu na katerega so ženske kričale, jokale in izgubljale zavest. Čeprav se jim je morda zdelo, da je pevec migajočih bokov odgovor na vse njihove skrivne fantazije, vendar ni bil posteljni žrebec, kot bi si morda mislile.

Tako je bila prepričana vsaj ena njegovih bivših ljubimk Cybill Shepherd, »odlično se je poljubljal in bil je zelo nežen in sladek, a ni bil žrebec, kot sem mislila, da bo«. Kljub temu da mu spolni akt ni šel najboljše od rok (in bokov), je ta primanjkljaj menda več kot nadoknadil s predigro. »Dotikanje, božanje, vse to mu je pomenilo precej več od akta samega,« je dejal pisec ene od pevčevih biografij Joel Williams. Njegove besede pa je potrdila tudi verjetno največja izvedenka za Elvisa, žena Priscilla. »V predigri brez penetracije je postal vrhunski strokovnjak. Njegov največji talent je bil oralni.«

Njegovi boki so na odru oživeli, a v postelji ni bil tak, kot so dekleta pričakovala. FOTO: Wikipedia

Status seks simbola je več kot izkoristil, med njegovimi rjuhami naj bi se namreč znašlo več sto žensk. In to kljub temu, da je imel za marsikoga precej neživljenjske pogoje pri izbiri posteljnih partneric. Za koga je bil njegov spolni apetit, zaradi katerega ga je lakotnilo po mladih ženskah, celo dekletih, celo precej perverzen in izprijen.

Ne nazadnje je Priscillo spoznal, ko ji je bilo komaj 14 let. A mu tudi le ona ni bila dovolj, želel si je še vrsto mladih, brhkih priležnic, čeprav se z njimi ni nujno zapletal v spolne odnose. Ko je bil, denimo, star 22 let, naj bi eno noč preživel s kar tremi deviškimi štirinajstletnicami – in čeprav nobeni ni vzel nedolžnosti, naj bi noč preživeli v pohotnem pretepanju z blazinami, žgečkanju, božanju, poljubljanju in namišljeni rokoborbi.

Ni je uslišal

Eden njegovih fetišev naj bi bile device. Razmerja z njimi pa je poskušal čim bolj raztegniti brez dejanskega seksa, saj naj bi nato že po prvem odnosu kaj hitro izgubil zanimanje. Slednje pa je pošlo tudi, če je ženska že rodila, izjema ni bila niti Priscilla, ki mu je Liso Marie povila že devet mesecev po njuni poročni noči.

Med legijo ljubic je izstopala igralka Ann Margret, ki naj bi bila njegova sorodna duša.

»Pred poroko mi nikoli ni niti z besedico omenil, da ga ženska, ko rodi, ne vzburi več in si z njo ne želi več spolnosti,« je priznala Priscilla, ki je pri 22 letih postala njegova žena in je pri teh istih letih tudi že okusila popolno seksualno sušo. Ta jo je tako težila, da naj bi Elvisa že moledovala, naj jo spet vzame k sebi v posteljo, a so njene prošnje ostajale neuslišane.

Zvezdnikov spolni apetit naj bi bil velikanski, tešil pa ga je tudi z opazovanjem drugih parov med plesom. V tem je užival vsaj toliko kot med aktom samim in naj bi svoje domovanje opremil celo z ogledali, skozi katera se je z ene strani videlo kot skozi okno, z druge pa je bilo zgolj zrcalo. Tako je pri seksu namreč lažje – in diskretneje – opazoval druge pare, ki so prenočevali pri njem. Po eni izmed anekdot naj bi enemu svojih deklet celo podtaknil uspavalne tablete, da jo je lahko nevedno pustil spati, sam pa je nato zadovoljil svoje skomine z opazovanjem dveh prostitutk. »Svoja dekleta je tudi večkrat prosil za posteljne trojčke s še enim dekletom. A le da ju je opazoval, večkrat tudi snemal, medtem ko se je sam le redko pridružil.«

Med še drugimi žgečkljivimi okusi, ki so mu bili všeč, je bila tudi igra vlog. Sploh če je on prevzel vlogo pacienta, njegova partnerica pa medicinske sestre, ki je natančno preiskovala njegovo telo.

Ko je Priscilla rodila, se je ni želel več dotakniti. FOTO: Wikipedia