Ne bi je prepoznali: ne boste verjeli, kako je danes videti ženska z brado Conchita Wurst

Za nekatere najprestižnejši festival zabavne glasbe, za druge absurden šov in poligon za družbene razprtije ter prireditev, idealna za provokacije konservativnih tokov.

Karkoli si kdo misli, tekmovanje za pesem Evrovizije ostaja fenomen, ki presega meje Evrope in iz leta v leto podira tabuje. Med, kot bi lahko rekli, evrovizijskimi revolucionarji je nedvomno tudi slavna ženska z brado: Conchita Wurst.

Spomin na zmago

Mineva 11 let, odkar je Thomas Neuwirth samozavestno stopil na oder: z dolgo obleko, dolgimi lasmi in brado. S pesmijo Rise Like a Phoenix je osvojil Evropo, nekateri so bili navdušeni, drugi zgroženi, a zmaga je bila njegova.

Posebno pozornost je vzbudil s svojim umetniškim imenom: Wurst v nemščini sicer pomeni klobasa, vendar njegovo umetniško ime izhaja iz fraze »Das ist mir doch alles Wurst« ali v prevodu vseeno mi je.

Pojasnil je, da ni pomembno, kdo in kakšni smo, temveč kakšni ljudje smo. Ime Conchita je prevzel kot podporo prijateljici s Kube.

Sporočilo in pomen

S svojo javno podobo je želel opozoriti na ljudi na družbenem robu: predvsem skupnost LGBTQ+. Alter ego Conchita Wurst je bil ključnega pomena:

»Vedno sem si želel peti, a me je bilo strah javnega nastopanja. Ustvaril sem lik, ki me lahko nadomesti na odru.

Brada je bila izziv, način, kako pritegniti pozornost. S stališča medicine ni na meni nič ženskega, nisem spreminjal telesa, nisem transspolna oseba. Rad imam svoje zasebno življenje, v katerem sem moški.«

Povedal je še:

»Težko sem sprejel, da sem gej, a sem imel srečo, moja družina me je vedno podpirala. Vsak dan se glede na načrte odločim, ali bom Tom ali Conchita. Ljubim svoje delo. Obe osebnosti v meni sta močni in se dopolnjujeta.«

Sporni odzivi in napadi

Njegova zmaga na tekmovanju je sprožila burne odzive, tudi pri državnih voditeljih in cerkvenih dostojanstvenikih. Ti so zgroženo pozivali k prepovedi, govorili o hudičevem delu in koncu sveta. A Conchita jim je mirno odgovorila:

»Smešno je, da ti ljudje mislijo, da imam toliko moči. Lahko me prizadeneš le, če te imam rad. Če te ne poznam, mi ni mar. Nekateri mi želijo celo vzeti življenje, jaz pa jim pravim: postavite se v vrsto, dragi moji.«

Modna ikona in aktivistka

Zaradi rastoče priljubljenosti se je pojavila tudi v svetu mode: bila je posebna gostja na reviji Jean-Paula Gaultierja v Parizu, sodelovala je s Karlom Lagerfeldom.

Leta 2015 je bila del avstrijske delegacije na podelitvi zlatih globusov, kjer je podprla igralca Christopha Waltza.

Današnji videz

Kako pa je videti danes? Thomas Neuwirth nima več dolgih las, ne liči se in zasebno ne nosi ženskih oblačil. Njegov stil je bolj avantgarden in futurističen.

Na svojem profilu na instagramu, ki ga uporablja predvsem za promocijo pravic LGBTQ+ skupnosti, poziva k strpnosti in spoštovanju osnovnih človekovih pravic. Čeprav zasebno življenje skriva, je pred leti priznal, da je bil zaradi izsiljevanja bivšega partnerja prisiljen razkriti, da je HIV-pozitiven.

Zanimivo je, da je za alter ego Conchito Wurst ustvaril celo domišljijski ljubezenski življenjepis:

Rodila naj bi se v kolumbijskih gorah in bila poročena s francoskim plesalcem Jacquesom Patriaquem, izmišljenim Thomasovim prijateljem. Ali ta ljubezen še traja, ni znano, piše žena.blic.rs.