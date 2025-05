Naveličana Kate Middleton ima dovolj, zdaj je na vrsti William

Britanska kraljeva družina se je udeležila slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Evropi.

Ob tej priložnosti so se zbrali najvidnejši člani krone in pokazali enotnost po škandaloznem intervjuju princa Harryja, v katerem je med drugim očetu očital, da se noče pogovarjati z njim.

Veliko pozornosti na dogodku je pritegnila valižanska princesa, ki se je po zdravljenju raka v skoraj polni meri vrnila k svojim kraljevim dolžnostim. Z možem, princem Williamom, in njunimi tremi otroki je znova očarala britansko javnost.

Ob mami in očetu so bili princ George, princesa Charlotte in princ Louis. Medtem ko sta bila starejša otroka zelo resna, je Louis znova postal medijska zvezda, piše Glossy.rs.

Princ Louis ne skriva, da mu je dolgčas

Če je na prejšnjih dogodkih ljudi zabaval s smešnimi grimasami, plesal, obračal oči in podobno, se je tokrat ukvarjal predvsem z očetovo uniformo.

Medtem ko je princ William govoril z gostom ob sebi, mu je Louis z uniforme nekaj snel, da je padlo, se držal za okrasno vrvico, ga zasliševal, med pogovorom z resnim starejšim bratom obračal oči, se norčeval iz njega, kako si popravlja pričesko, in kazal jezik …

Res je, da je bil prestolonaslednik zelo potrpežljiv, so pa prisotni opazili, da je Kate Middleton tokrat skrb za malega princa za spremembo prepustila možu.

»Louis običajno sedi poleg Catherine, zagotovo je Williamu rekla, da je tokrat on na vrsti, da se ukvarja z njim.«

»Valižanska princesa si zasluži malo predaha od Louisovih vragolij v javnosti.«

»Princ William je potrpežljiv in ljubezniv.«

»Lepo je, da mu dovolijo biti običajen otrok.«

Osrednje praznovanje

Osrednje praznovanje ob dnevu zmage je vključevalo vojaško parado z več kot 1300 pripadniki oboroženih sil, ki se je začela pri parlamentu in končala pred Buckinghamsko palačo.

Tam so se člani kraljeve družine pridružili občinstvu na balkonu palače in opazovali prelet Kraljevskega letalstva.

To je bil prvi javni nastop otrok valižanskega princa in princese v letu 2025.

Po paradi se je kraljeva družina udeležila čajanke v palači v čast 50 veteranom druge svetovne vojne.