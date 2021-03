Naučijo se postati nevidni

Varuške organizirajo prosti čas vsej družini.

V Buckinghamski palači in drugih rezidencah britanske kraljeve družine pogosto iščejo nove zaposlene, a delati za kraljico ni vedno le razburljivo, upoštevati je treba tudi goro pravil. Od čistilk se denimo pričakuje, da bodo počistile tla v celotni palači do trenutka, ko se kraljica prebudi in začne dan.Glede na velikost nekaterih palač se dela lotijo že prejšnje popoldne, kar jim ostane za zjutraj, pa morajo pomesti, tudi preproge. Pred 10. uro je namreč prepovedana uporaba sesalnikov in drugih glasnih naprav, ki bi lahko koga prebudile. Prav tako zaposleni ne smejo hoditi po sredini česar koli, naj bodo to hodniki, stopnice ali kaj tretjega. Srednji del je namreč rezerviran za kraljeve, zaposleni se lahko gibajo ob straneh.Ko se jim približa kraljica ali kateri od princev ali princes, se morajo postaviti s hrbtom ob steno ter jih pozdraviti s priklonom, svojo pot lahko nadaljujejo šele, ko je kraljevi že mimo njih. Posebno pravilo obstaja pri strežbi kave, saj kraljica neizmerno uživa, če ji jo nalijejo iz srebrnega vrča in po posebnem protokolu – ena strežnica je zadolžena, da kavo iz posode nalije v vrč, nato tega odnese do druge strežnice, ji ga postavi na pladenj, ona pa kavo odnese do kraljice, ki je običajno sicer le nekaj korakov stran, in jo nalije.Kraljeve varuške niso samo varuške in vzgojiteljice malih princev in princes, od njih se pričakuje, da bodo organizirale prosti čas celotni družini. Če si starši denimo želijo prosti konec tedna preživeti z otroki, je njena naloga, da pripravi več predlogov, kaj bi lahko počeli, nato pa se družno odločijo, katerega bodo tudi upoštevali.Prav vsi zaposleni pa se morajo naučiti, kako postati neviden. Ne sme se jih namreč ne slišati niti opaziti, da ne bi motili kraljevih in njihovih morebitnih obiskovalcev. Čeprav so vedno v bližini, se naučijo skorajda zliti z zidovi.