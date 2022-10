Nastop na talentih, da te kap: pred žirante z golimi prsmi, pokrila le bradavičke (VIDEO)

Wendi Superstar je pred žirijo hrvaškega Supertalenta pokazala, kako se giba in pleše s svojim velikim oprsjem. Žirija jo je šokirano gledala, Wendi jih je navdušila in nasmejala. Moški člani žirije so nastop spremljali z odprtimi usti, občinstvo je bilo na nogah.

Wendi Superstar sicer prihaja s Kanarskih otokov, kjer izdeluje umetne nohte, ponoči pa nastopa v klubu. Tam pokaže svoj nenavaden talent, pogosto jo pridejo pogledat tudi starši. Njena največja oboževalka je menda babica.