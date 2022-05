Resnična zgodba deklet, ki sta iz nekdanje Jugoslavije zbežali v ZDA

»Upala sem, da mi boste pomagali najti žensko z imenom Tracy. S sestro sva jo srečali na letalu, pred 20 leti, ko sva kot begunki bežali iz Jugoslavije,« pripoveduje Ayda Zugay.

Skrivnostna ženska jima je namreč po srečanju izročila ovojnico in jima naročila, naj je ne odpreta, dokler ne zapustita letala.

»Notri je bilo sporočilo in 100 dolarjev. Morda se ta številka zdi komu simbolična, za naju pa je bila to nepredstavljiva vsota, ki nama je pomagala preživeti celo poletje. Rada bi se ji zahvalila za njeno prijaznost, za sočutje in dobrodošlico, ki nama jo je izkazala,« je dejala na posnetku, ki ga je objavili ameriška televizijska mreža CNN in mednarodna organizacija za pomoč beguncem.

