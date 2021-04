Naraščaj tudi na švedskem dvoru

Princesa Eugenie se je prvega otroka razveselila sredi februarja.

Britanska kraljeva družina se bo letos povečala za tri člane.

Švedska princesain njen mož princsta se pred dnevi razveselila tretjega otroka, dečka, ki sta mu nadela ime. Mali princ je ob rojstvu prejel tudi naziv vojvoda Hallandski. Za par, ki si je večno zvestobo obljubil leta 2015, je to že tretji otrok, prvega, princa, sta se razveselila že slabo leto po poroki, nato je 31. avgusta 2017 sledil njun drugi sin princVsi trije otroci so se rodili v isti bolnišnici v švedski prestolnici, le nekaj dni pozneje pa je ponosni oče treh sinov na družabnem omrežju s svetom delil fotografijo najmlajšega člana, ki zvedavo zre v svet. Princ Julian se je pridružil četici kraljevih otrok, ki so se ali pa se še bodo rodili letos. Prva se je svojega prvorojenca sredi februarja razveselila britanska princesa, kmalu za njo je tretjega otroka dobila njena sestrična, visoko noseča je tudi žena njunega bratranca princa, ki bo poleti v drugo postal oče. Par je pred kratkim razkril, da bopostal brat deklici,pa menda resno razmišlja, da bi v drugo rodila doma. To je nameravala že z Archiejem, a ker ta kar ni in ni hotel priti na svet, je morala v bolnišnico.V začetku leta je nosečnost oznanila nekdanja žena luksemburškega princa, ki se je med božičnimi prazniki tudi zaročila z novim partnerjem, švicarskim poslovnežem, pred dnevi je v drugo postala mama sestra vojvodinje Cambriške, ki se je slaba tri leta po rojstvu sinarazveselila hčerke