Kakšen fiasko: med prenosom novoletnega šova so se ji odpele naramnice (FOTO)

Pevka Miley Cyrus (29) je med novoletnim nastopom utrpela manjšo nezgodo. Zvezdnica je bila ena od voditeljic NBC-jeve novoletne zabave s Petom Davidsonom v Miamiju, in ko se je ura bližala polnoči, se je Miley podala odpet svojo uspešnico Party in the USA.

Oblečena je bila v kratko srebrno krilo in majico enake barve. Tanki trakovi njenega zgornjega dela pa so nenadoma popustili, tako da je blago zdrsnilo in skoraj razkrilo njeno golo oprsje, a ga je Miley, na žalost oboževalcev, še pravočasno ujela. Nato je kameri obrnila hrbet in odšla v zakulisje, da bi popravila škodo.

Čez nekaj trenutkov se je vrnila v rdečem blazerju in zapela verz ene od svojih pesmi, ki se je glasil: »Zdaj me zagotovo vsi gledajo!« Kasneje se je o nevšečnosti z odra pošalila in dejala: »Tema nocojšnjega nastopa je bila prilagodljivost. Kako se soočiti s težavami in iz najhujših okoliščin izvleči najboljše.«