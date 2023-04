Naprodaj prva Barbika z Downovim sindromom

»Naš cilj je omogočiti vsem otrokom, da vidijo sebe v Barbiki, hkrati pa spodbujati otroke, da se igrajo s punčkami, ki niso podobne njim samim,« je povedala Lisa McKnight, izvršna podpredsednica in globalna vodja Barbie & Dolls, Mattel.

Proizvajalec igrač Mattel je pri ustvarjanju nove Barbike sodeloval z National Down Syndrome Society. Barbika z Downovim sindromom, ima krajše telo in daljši trup kot druge Barbike.

Znana blagovna znamka Mattel je predstavila prvo Barbie z Downovim sindromom, da bi svojo znamenito ponudbo punčk naredila bolj inkluzivno.

Lutka ima na dlaneh celo črto, kar je značilnost ljudi z Downovim sindromom,« so povedali v Mattelu. FOTO: Mattel

V izjavi, so iz podjetja Mattel dejali, da je obraz nove lutke bolj okrogel, ima mandljaste oči, manjša ušesa in ravno nosno kost.

»Lutka ima na dlaneh celo črto, kar je značilnost ljudi z Downovim sindromom,« so povedali v Mattelu.

Lutka je oblečena v obleko z napihnjenimi rokavi, okrašeno z metulji in rožicami v rumeni in modri barvi – barvah, povezanih z ozaveščanjem o Downovem sindromu.Nosi rožnato ogrlico s tremi obrnjenimi kamni, ki predstavljajo tri kopije 21. kromosoma, ter rožnate ščitnike za kolena in stopala, so še sporočili iz Mattela.