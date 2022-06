Naposled uresničila sanje: nervozna zvezdnica tretjič rekla da (FOTO)

Poroka je, ki ga nevesta ne pozabi. In svojega Britney Spears, ki je bila nevesta že v tretje, nikakor ne bo pozabila. Verjetno ji bo bolj žgoče in živo ostal v spominu kot tista dneva ljubezni, ko se je pred 18 leti zaobljubila mladostnemu prijatelju Jasonu Alexandru, četudi le za pičlih 55 ur, ter ko je tudi leta 2004 izrekla obljube večnosti Kevinu Federlinu, ki ji je podaril dva sinova. Zvezdničina tretja poroka je bila namreč po vseh kriterijih nepozabna!

Nevesta se je obdala z najljubšimi prijateljicami Donatello Versace, Paris Hilton, Madonno, Seleno Gomez in Drew Barrymore.

Pred oltarjem jo je čakal ljubljeni Sam Asghari, ki se mu do izteka lanskega leta kljub srčni želji ni smela zaobljubiti zaradi diktata očetovega sodno določenega skrbništva. Njuni ljubezni je vzklikala zvezdniška smetana, vse seveda v razkošnem okolju pevkine losangeleške vile, ki je bila za ta najbolj posebni dan spremenjena v grad iz pravljice – vključno s Pepelkino kočijo, v katero je bil vprežen snežno bel konj. Za ščep drame pa je poskrbel njen bivši, ki je vdrl na poroko in se drl, da je pevka njegova prva in edina žena.

V četrtek so se zvezdnici, ki je dodobra spoznala tudi vse temačne plati slave, naposled uresničile sanje. Tu je bil njen poročni dan! Dan, ko bo postala Samova žena, čeprav je že mislila, da tega morda ne bo nikoli dočakala. A tolikšno srečo, ki je bila skoraj več, kot je lahko prenesla, lahko spremljajo tudi kot struna napeti živčki, ki niso prizanesli niti nevesti.

»Vse jutro sem bila pošteno na trnih, skrajno živčna, okoli druge ure popoldan pa me je udarilo, kaj se resnično dogaja. Poročila se bom!« A namesto da bi radostno zakričala v nebo, jo je zajel vrtinec paničnega napada. Nekako se ji je uspelo zbrati, nekajkrat je globoko vdihnila, verjetno pogladila kakšno gubico na pravljični obleki izpod rok Donatelle Versace, nato pa se v beli Pepelkini kočiji, ozaljšani z rožnatimi vrtnicami, odpeljala usodi in srečnemu koncu naproti.

»V trenutku, ko je zakorakala proti oltarju, proti Samu, ji je obraz razsvetlil nasmeh sreče. Med obredom je večkrat zajokala, a to so bile solze sreče,« je povedal vir. »Želela si je poroko kot iz pravljice in jo tudi dobila.«

Poroka kot iz pravljice, vključno s Pepelkino kočijo z belim konjem

Verjetno si je že od septembra, ko jo je srčni izbranec zasnubil, v mislih risala, kakšna bo njuna sanjska poroka. »Želela sva nekaj majhnega in lepega z zgolj družino in prijatelji.« Okoli 60 svatov resnično ni veliko, sploh za zvezdniške standarde ne. Je pa Britney zato seznam ljudi, ki jih je želela ob sebi, sestavila skrajno skrbno. Nikakor ni smela manjkati ena njenih najboljših prijateljic Paris Hilton, ki je, da je bila lahko ob prijateljici na njen najlepši dan, zavrnila celo ameriškega predsednika Joeja Bidna.

»Zanj in za več drugih predsednikov naj bi na dogodku z večerjo v Gettyjevi vili vrtela glasbo. A to mi je bilo bolj pomembno,« je dejala Paris, ki je prišla v spremstvu mame Kathy Hilton. Prišle so tudi Drew Barrymore, Selena Gomez, Maria Menounos in Madonna, med povabljenimi – precej pričakovano – ni bilo nevestinih staršev in sestre, prišla nista niti pevkina sinova Sean in Jayden. Ta sta se sicer veselila za mamo, a sta želela, da bi bil ta dan le v znamenju Britney in Sama. »To je bil njun dan, njuna noč. Niti trenutka ji nista želela vzeti.«

A podobno uvideven nikakor ni bil njen bivši mož, ki se je mimo varnostnikov prebil na svatbo, vse do poročnega šotora, in poskrbel za nekaj dramatično napetih trenutkov. Z Britney je bil Jason Alexander poročen le 55 ur, zatem sta vihravi zakon razveljavila, a očitno je svetlolaska v njegovih očeh še vedno njegova edina prava žena. Tako je zatrjeval varnostnikom, ko se je pojavil nepovabljen. Sprva jim je sicer poskušal pojasniti, da je med povabljenimi, a ko ti niso ugriznili v vabo, si je pot do neveste poskušal utreti s pestmi.

»Ona je moja prva žena, moja edina žena. Jaz sem njen prvi mož in sem tu, da vdrem na poroko!« se je drl in ves cirkus v živo prenašal na družabnih omrežjih. Tudi kako so ga varnostniki spravili na tla, obvladali in zadržali do prihoda policije.

Nevesta je zaplesala tudi z Madonno in se z njo celo poljubila.

Predporočna tesnoba, napad panike in vdor bivšega ji niso skazili popolnega dne. Ves večer je menda žarela, pijana od sreče plesala in z Madonno celo poustvarila razvpiti poljub, zaradi katerega se je podelitev nagrad ​MTV leta 2003 vpisala v zgodovino zabavne industrije. Vseeno pa ni rajala do zgodnjih jutranjih ur, z novim možem sta se menda že pred polnočjo – kot pač pritiče Pepelki – poslovila in se v prestižnem belem rolls-royceu odpeljala njunemu srečnemu za vedno naproti. Seveda z napisom »Pravkar poročena!« na avtomobilu.