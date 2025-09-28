Napeto pri Beckhamovih: Romeo z novo izbranko, družina na trnih

Manekenka Amelia Gray Hamlin in Romeo Beckham, sin Davida in Victorie Beckham, sta sprožila govorice o romantični zvezi, potem ko sta se pojavila na Milanskem tednu mode.

Amelia je nastopila na več modnih revijah za blagovne znamke, kot so Fendi, Max Mara in Roberto Cavalli. V četrtek je stopila na modno brv znamke Boss, ki je predstavila kolekcijo pomlad/poletje 2026, iz prve vrste pa jo je spremljal mladi Beckham.

Romeo je na družbenih omrežjih potrdil, da je v Milanu. Objavil je fotografijo in pripisal: »Teden mode.«

FOTO: Isabel Infantes Reuters

Amelia in Romeo sta imela kratko romanco že lani. Takrat so ju posneli, ko sta skupaj odšla z zabave med londonskim Tednom mode. Govorice so se znova razplamtele letos, ko sta se spet pojavila na istem dogodku v Londonu, oba sta nastopila tudi kot modela.

Skrhani družinski odnosi

Romeo je bil pred kratkim v zvezi s Kim Turnbull, zaradi katere naj bi se sprl z bratom Brooklynom. Nicola Peltz, žena najstarejšega sina Beckhamovih, se je v Kimini družbi počutila nelagodno, saj sta se Turnbull in Brooklyn domnevno dobivala v najstniških letih. Zaradi Kim sta Nicola in njen mož celo izpustila praznovanje Davidovega 50. rojstnega dne, kar je še bolj skrhalo družinske odnose.

Romeo je sicer razkril, da je v zvezi s Kim le nekaj mesecev po razhodu z dolgoletno partnerko Mio Regan. Po petih letih razmerja sta se sprla in končala zvezo. Reganova se je izselila iz njunega skupnega doma, Romeo pa je na družbenih omrežjih potrdil razhod.

»Mooch in jaz sva se po petih letih ljubezni razšla, a še vedno gojiva veliko spoštovanje drug do drugega. Najino prijateljstvo ostaja močno in večno,« je zapisal.

Amelia Gray je sicer bolj znana kot hči igralke in resničnostne zvezdnice Lise Rinne ter prav tako igralca Harryja Hamlina, preden se je zaljubila v Romea, pa je bila v zvezi s Scottom Disickom, bivšim partnerjem Kourtney Kardashian.

