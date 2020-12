Naomi Ackie bo Whitney Houston

Naomi Ackie je precej neznana, še posebno v hollywoodskih krogih, a je ustvarjalce biografskega filma prepričala s svojim talentom. FOTO: Gareth Cattermole/getty Images

REUTERS PICTURES Filmski debi je doživela v Telesnem stražarju. FOTO: Reuters Pictures

Po dolgotrajnem iskanju so ustvarjalci nove filmske upodobitve dela in življenja pokojne glasbene legendele našli svojo zvezdo. Houstonovo, ki so jo mrtvo našli na njenem domu na Beverly Hillsu 11. februarja 2012, staro komaj 48 let, bo v filmu, ki so ga poimenovali po eni pevkinih uspešnic I Wanna Dance with Somebody (Rada bi plesala z nekom), upodobila relativno neznana britanska igralkaSvoj igralski debi je Ackiejeva doživela pred komaj petimi leti, in sicer v eni od epizod britanske nanizanke Face the Raven, letos pa je za nastop v televizijski drami The End of the F***ing World prejela nagrado britanske televizijske akademije za najboljšo stransko žensko vlogo. Med njenimi bolj opaznimi vlogami na velikem platnu je vloga Jannah iz filma Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja, sicer pa je do zdaj nastopila zgolj v šestih celovečercih, prihajajoča vloga Whitney Houston pa bo nedvomno njena največja doslej.»Ganila me je njena sposobnost ujeti odrsko prezenco globalne ikone in hkrati prikazati človečnost Whitney kot osebe,« je izbor utemeljila režiserka filma. Producenta bosta, ki je bil tesno povezan s Houstonovo in je dolga leta pomagal pri njeni karieri, in, pevkina svakinja, kot scenarist pa se bo pod film podpisal, ki je napisal tudi scenarij za uspešnico o legendarni rockovski zasedbi Queen Bohemian Rhapsody. Davis je, enako kot režiserka, nad izbiro Whitney navdušen: »Res je, da je imela Whitney neverjeten glas, ki se ne more primerjati z nobenim drugim, a Naomi je zelo talentirana igralka, ki zmore veliko, tudi ujeti Whitneyjin edinstveni šarm, njen vpliv, ki ga je imela kot zvezdnica, a tudi njene osebne bitke.« Izid filma je predviden za jesen 2022.Omenjeni pa seveda ne bo prvi film o življenju in delu zvezde r&b glasbe. Že leta 2015 je na male zaslone prišla biografija s preprostim naslovom Whitney, ki pa se je bolj osredotočala na odnos med pevko in njenim bivšim možem. Takrat je Houstonovo upodobilapa njenega težavnega moža, s katerim sta svojčas resno polnila strani tabloidov zaradi njunega nenavadnega in na trenutke nasilnega obnašanja ter zlorabe prepovedanih substanc.Dve leti pozneje je luč sveta ugledal še dokumentarni film o Whitney z naslovom I Can be Me (Lahko sem jaz), v katerem so zgodbe in spomine na pevko delili mnogi, ki so ji bili blizu, tudi njena mamater bratain. Houstonova se je v Guinnessovo knjigo rekordov zapisala kot največkrat nagrajena glasbenica vseh časov, velja tudi za eno od glasbenih ustvarjalk z največ prodanimi albumi – za časa življenja jih je po vsem svetu prodala več kot 200 milijonov. Peti je začela že kot otrok, prvi album pa je posnela pri 21 letih. Že čez dve leti mu je sledil drugi, oba pa sta dosegla prvi mesti na ameriški Billboardovi lestvici, sledilo jih je še mnogo.Leta 1992 se je Houstonova preizkusila tudi v igralskih vodah, ko je obzaigrala v hitu Telesni stražar, za katerega je posnela tudi šest pesmi, med njimi I Will Always Love You, ki si je prislužila nagrado grammy in postala najbolj prodajan singel v zgodovini. Istega leta je obljubila večno zvestobo kontroverznemu raperju Bobbyju Brownu, s katerim sta v zakonu kljub težavam vztrajala 15 let. Leta 1993 se jima je rodila hči, ki je ostala edinka, njeno življenje pa se je mnogo prezgodaj končalo tri leta po mamini smrti.Tudi njo so nezavestno našli v domači kopalnici, v kadi, polni vode, in jo odpeljali v bolnišnico. Šest mesecev je bila v komi, 26. julija 2015 je umrla, stara 22 let.