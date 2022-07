Namesto veselja zdaj načrtuje pogreb: Lorena je umrla le nekaj minut po rojstvu

Zvezdnica resničnostnega šova Edina pot je Essey (The Only Way Is Essex ali krajše Towie) Lauren Goodger je nedavno s partnerjem Charlesom Druryjem dobila otroka. A žal je Lorena le nekaj minut po rojstvu, to je 8. julija, umrla.

Lauren je v pogovoru razkrila, da je po smrti deklico okopala, oblekla, ji nežno prepevala. Neizmerno je hvaležna tistim, ki so ji v teh težkih trenutkih pomagali in ji omogočili doživeti te neprecenljive trenutke z malčico.

V sestrini obleki

»Oblekla sem jo v belo oblačilo, ki je prej pripadalo njeni starejši sestrici. Bilo je prelepo. Pestovala sem jo, poljubila. Pela sem ji, zdelo se je, kot da spi,« s tresočim glasom pripoveduje mamica, ki ji solz ni uspelo zadržati.

V bolnišnici so se zbrali družina in prijatelji: »Zvečer smo bili skupaj. Bilo je izredno čustveno, le solze in jok.« Vso noč je prebedela z otrokom, naslednji dan pa so ji pomagali še iz podporne skupine. Skupaj so naredili odtis nog in rok ter nekaj fotografij. »Imam nekaj njenih kodrov, dali so mi tudi svečo zanjo,« pripoveduje Lauren. Fotografije z dojenčico so prijatelji vstavili v obesek, ki ga Lauren zdaj nosi okoli vratu.

Še preden se je vrnila domov iz bolnišnice, je partnerjeva družina pospravila bazen za rojevanje, ki je bil pripravljen, skupaj z vsemi stvarmi, ki so bile nakupljene za Loreno.

Namesto veselja pogreb

»Nikoli si nisem predstavljala, da bom načrtovala pogreb za svojega otroka. Še vedno ne vem, kaj želim, vem le, da bo čisto zasebno, samo družina,« pripoveduje Lauren in dodaja, da se poskuša najbolje spoprijeti z vsakim dnem posebej. »Brez Larose (prvorojenke, op. p.) me ne bi bilo tukaj. Ona je tista, zaradi katere lahko vstanem. «

Številni so ji ob izgubil izrekli sožalje in ji ponudili roko, številne ženske so z njo delile svoje zgodbe in prav zato jo želi s širni svetom deliti tudi sama: »Njihova sporočila so mi res pomagala. Upam le, da bo moja življenjska zgodba lahko pomagala tudi drugim staršem, ki se soočijo s takšno izgubo, da bodo vedeli, da niso sami.«

Iz bolnišnice so Lauren izrekli sožalje, pojasnili pa so, da je bila tja prepeljana z rešilcem, potem ko babice niso več zaznale utripa otroka med porodom na domu: »Kljub neizmernemu trudu našega osebja nam Lorene žal ni uspelo rešiti.«