Naloga, ki Kate Middleton vrača na sam začetek

Znano je, da je valižanska princesa Kate Middleton diplomirala iz umetnostne zgodovine, da sta se s princem Williamom zbližala med študijem in da je umetnost njena velika strast.

Svoje znanje občasno uporablja kot kraljevska pokroviteljica muzeja Victoria & Albert, junija pa je dobila prav posebno nalogo.

Prevzela je vlogo muzejske kustosinje in zasnovala svojo lastno razstavo v V&A East Storehouse, muzeju v Londonu. Razstava z naslovom Stvaritelji in ustvarjalci (Makers and Creators) bo odprta do začetka leta 2026.

Kaj vključuje?

Med predmeti, ki jih je Kate izbrala za razstavo, posebej izstopa kostum vile Woodland Glades, ki ga je leta 1960 nosila Diana Vere v predstavi Kraljevega baleta Trnuljčica.

Kostum je oblikoval oblikovalec Oliver Messel. Mnogi menijo, da ga je princesa izbrala po navdihu njene hčerke Charlotte, s katero si pogosto ogledata baletne predstave, mala princesa pa že od malih nog obiskuje ure baleta in stepa.

Poleg baletnega kostuma so na razstavi še:

akvarel gozdne jase znane britanske avtorice otroških knjig Beatrix Potter ,

, album iz otroštva njenega očeta Ruperta Potterja ,

, ročno izdelana odeja iz Walesa, narejena med leti 1830 in 1840,

dekorativni paravan znamke Morris & Co iz 1880-ih,

kitajska porcelanasta vaza iz obdobja dinastije Qing,

kip roke kiparke Clemence Dane ,

, srednjeveška keramična ploščica iz cerkve v Somersetu.

Z novim projektom se Kate vrača k svojim koreninam, saj je umetnost ostala del njenega osebnega in javnega življenja, tudi v vlogi kraljeve kuratorke.