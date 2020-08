Največji zaslužkar ostaja Dwayne Johnson

Netflixov triler Red Notice je odebelil tudi denarnico Ryana Reynoldsa. FOTO: Osebni arhiv

Zaradi akcijske komedije Spenser Confidential je Mark Wahlberg bronasti zaslužkar filmskega sveta.

463 milijonov je zaslužila najbolje plačana deseterica igralcev.

Čeprav se filmska industrija letos spopada z izzivi, kakršnih ne pozna, saj bolj ali manj vsaj produkcija že mesece stoji, v kinodvorane, kjer so pač odprte, pa tudi ne prihajajo sveži izdelki, nekaj še vseeno ostaja enako. Igralskim težkokategornikom se še vedno delijo milijoni, na Forbesovi lestvici največjih zaslužkarjev pa ponovno kraljujejo že dobro znana imena tega petičnega seznama. Na prestolu, z denarnico debelejšo za dobrih 72 milijonov evrov, je že drugo leto zapored hollywoodski mišičnjakNetflixov triler Red Notice, ki bo, če bo šlo vse po sreči, premierno prikazovanje doživel novembra, ima precejšnjo vlogo pri Johnsonovem nazivu največjega zaslužkarja med igralci, saj mu je le ta projekt navrgel kar 20 milijonov. Glede na proračun, ki ga je film očitno imel, skoraj ni čudno, da se je na drugem mestu hollywoodskih zaslužkarjev znašel The Rockov soigrec iz prihajajočega trilerja, postavni. Od skupno skoraj 61 milijonov, kolikor jih je zaslužil med lanskim in letošnjim junijem, sta mu jih 20 milijonov namreč prinesla Netflixova projekta Red Notice in 6 underground.Tretji najbolje plačani pa je, ki je v 12 mesecih postal bogatejši za 50 milijonov. Levji delež je tudi njemu pricurljal z Netflixa, saj se je akcijska komedija Spenser Confidential prebila v zlato trojko njegovih najbolj gledanih filmov. Tri milijone manj kot Wahlberg je v minulem letu zaslužil oskarjevec, z le 800 tisočaki manj pa mu je tik za petami, ki zaokrožuje najboljše plačano igralsko peterico.Prvi iz nehollywoodskih krogov, ki si je prislužil svoje mesto na Forbesovi lestvici zaslužkarjev, je bollywoodski zvezdnik, ki pa je zajeten kos od prisluženih 41 milijonov dobil z najrazličnejšimi oglaševaskimi posli. Sledi mu novinec na lestvici, za njim pa stari znanec Forbesovega seznamas 37,7 milijona. Na devetem mestu je vedno zabavni, ki so mu kar 75 odstotkov njegovega letnega zaslužka skoraj 35 milijonov prinesli Netflixovi projekti. Mastno bogato deseterico s 34 milijoni zaključuje smešni mojster borilnih veščinLetošnja Forbesova lestvica ni razkrila le največjih zaslužkarjev sedme umetnosti, temveč tudi, da si največje in najbolje plačane zvezde očitno več kot lahko privošči Netflix. Ta gigant pretočnih vsebin je namreč le šestim s petičnega seznama izpljunil kar 120 milijonov, kar je četrina tega, kar je najbolje plačana deseterica zaslužila skupaj.