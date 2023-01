Največ si je privoščila Charlene, toliko je porabila za obleke

Skupina modnih navdušencev je pod drobnogled vzela oblačila, ki so jih na uradnih in drugih javnih dogodkih nosile kraljeve dame, in izračunala približno vrednost njihove garderobe. Približno zato, ker so bili nekateri kosi narejeni posebej za določeno osebo in določen dogodek, zato ni mogoče vedeti, koliko bi bilo treba zanje odšteti.

Poiskali so cene kar 1359 oblačil desetih plemkinj in ugotovili, da je zanje daleč največ zapravila monaška princesa Charlene, ki se je lani po dolgotrajni bolezni končno vrnila domov in začela ponovno opravljati obveznosti, ki jih mora opravljati kot žena monaškega princa Alberta II. Charlene je tako lani nosila 105 novih oblačil v skupni vrednosti neverjetnih 740.000 evrov in se prepričljivo povzpela na prvo mesto.

Princesa Maria-Olympia Grška in Danska je zasedla drugo mesto, a se Charlene ni niti približala. Šestindvajsetletna manekenka je lani na javnih dogodkih namreč nosila oblačila v vrednosti »le« 227.500 evrov. Na tretjem mestu je s 146.000 evrov vrednimi oblačili valižanska princesa Kate, pri čemer so ustvarjalci lestvice opozorili, da je nosila veliko več tudi zelo prestižnih in dragih kosov, a jih niso upoštevali, saj niso bili novi.

Za Kate se je uvrstila švedska princesa Sofia, njej je sledila luksemburška velika vojvodinja Maria Teresa, na šestem mestu pa Meghan Markle, ki sicer že dolgo ni več članica kraljeve družine, a so jo pri sestavljanju lestvice zaradi izpostavljenosti in pogostega pojavljanja na raznih dogodkih kljub temu vključili. Meghan je za vse svoje oprave lani zapravila dobrih sto evrskih tisočakov, še malce manj novih oblačil si je privoščila belgijska kraljica Mathilde, za njo se je uvrstila danska princesa Mary, zadnji dve mesti pa sta zasedli Sophie Wessex in princesa Beatrice. Žena princa Edwarda in njena nečakinja sta za nova oblačila zapravili vsaka po nekaj več kot 87.000 evrov.

Za Kate je leto, polno potovanj in pomembnih dogodkov. FOTO: Jane Barlow/Reuters