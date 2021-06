Največ je zaslužila Cobainova karikatura

Od glasbil do ljubezenskih izpovedi

230

tisočakov za Cobainov avtoportret

Dobre štiri milijone so zaslužili predmeti in spominki glasbenih ikon 20. in 21. stoletja: dražbena hiša Julien's Actions je na Beverly Hillsu znova postregla s številnimi poslasticami, med njimi pa so izstopali predvsem rdeči klavir, kitara, na katero je igral veliki, karikatura, obleka drzne, bobniin pismaPrireditev z naslovom Music Icons je predstavila več kot 1000 najrazličnejših dragocenosti, povezanih z glasbenimi velikani, v treh dneh pa je bila zakladnica razprodana, so zadovoljni organizatorji. Izkupiček je, kot rečeno, izjemen, najbolj pa je presenetil avtoportret Kurta Cobaina, podpisan s Kurdt Kobain Rock Star, iz leta 1992, ko se je Nirvana mudila na promocijski turneji plošče Nevermind.Karikatura s pripisom: Ne znam igrati kitare in briga me! je iztržila 230.000 evrov, ocena vrednosti pa je pred dražbo znašala manj kot deset tisočakov! Mejnik 200 tisočakov je presegel tudi Prince s svojo modro kitaro, ki so jo cenili na 50.000 evrov. Podpisani klavir Eltona Johna s sedežem je zaslužil 120 tisočakov, pravo premoženje pa je iztržilo tudi na roko napisano in podpisano besedilo za ganljivo skladbo Candle In The Wind, ki jo je britanski pevec zapel in zaigral na pogrebu princeseleta 1997. Avtor pesmi je sicer, prinesla pa je 63 tisočakov.Kar 95.000 evrov je zaslužila črna obleka Cher iz videospota If I Could Turn Back Time, še sto tisočakov več pa komplet Van Halnovih bobnov. Na prodaj je bilo tudi pet kitar, ki so skupaj iztržile slabih 200.000 evrov, pri dražbeni hiši pa so ponudili tudi nedokončano besedilo pesmi Lay Lady Layin pa pesem, ki jo jenamenil svojemu dekletu.Na takšnih dražbah gre običajno za med tudi zasebna korespondenca, tako je za nekaj tisočakov obogatel nekdanji fant Britney Spears, potem ko je prodal pisma svoje srednješolske ljubezni.