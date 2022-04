Najvarčnejša družina na svetu: da bi prihranili, počnejo res ekstremne stvari

Večina je vsaj do neke mere primorana varčevati. Obstajajo pa ekstremi, ki so varčevanje pripeljali do skrajnosti. Da to drži, dokazuje ameriška družina Rona in Melody Rose ter njunih dveh sinov. Zaradi svojega življenjskega sloga so si pridobili naziv najvarčnejše družine na svetu, o kateri je televizijska hiša TLC posnela oddajo.

Po mnenju večine bivajo v (za današnji čas) nemogočih razmerah, a oni se s tem ne bi strinjali. Kajti, kar je najzanimivejše, tako ne živijo zato, ker ne bi imeli, temveč zato, ker tako hočejo. Branje nadaljujte TUKAJ!