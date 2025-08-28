Najtežja odločitev žene Brucea Willisa: sprejeti jo je morala zaradi otrok

V posebni oddaji ABC News z naslovom Emma in Bruce Willis: Nepričakovano potovanje je Emma Heming Willis z novinarko Diane Sawyer spregovorila o tem, kako se njena družina sooča z izzivi, ki jim jih nastavlja zdravje priljubljenega hollywoodskega igralca.

Spomnila se je trenutka, ko je izvedela za diagnozo:

»Bila sem prestrašena in spomnim se, da sem zaslišala to novico, potem pa nič več. Počutila sem se, kot da padam v praznino.«

Sprva so Willisu diagnosticirali afazijo, motnjo, ki vpliva na sposobnost govora in razumevanja jezika. Kasneje je sledila še hujša diagnoza: frontotemporalna demenca, bolezen, ki povzroča spremembe osebnosti, obsesivna vedenja in težave z govorom. Za stanje trenutno še ni zdravila.

Emma ni postala le njegova negovalka, temveč tudi glas številnih družin po svetu, ki se spopadajo s podobnimi diagnozami.

Razkrila je, da se je družina iz ljubezni in skrbi do Brucea odločila za selitev v okolje, ki mu lahko nudi več miru, varnosti in podpore.

Njegov novi dom je po njenih besedah toplo in varno zatočišče, polno ljubezni, kjer je Bruce obkrožen s prijatelji, ki mu dajejo veselje in življenjsko energijo.

»To je bila ena najtežjih odločitev v mojem življenju. A vedela sem, da bi si Bruce to želel, ne zase, ampak za najini hčerki. Želel bi, da živita v domu, ki je prilagojen njunim, ne njegovim potrebam,«

je povedala Emma, ki je o svojih izkušnjah z moževo diagnozo napisala knjigo. Ta na knjižne police prihaja naslednji mesec.