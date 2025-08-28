EMMA HEMING WILLIS

Najtežja odločitev žene Brucea Willisa: sprejeti jo je morala zaradi otrok

Emma Heming Willis, žena slavnega igralca Brucea Willisa, je zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja in zaradi dveh mladoletnih hčera sprejela bolečo, a nujno odločitev.
Fotografija: FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Odpri galerijo
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

M. Fl.
28.08.2025 ob 13:25
M. Fl.
28.08.2025 ob 13:25

Poslušajte

Čas branja: 1:58 min.

V posebni oddaji ABC News z naslovom Emma in Bruce Willis: Nepričakovano potovanje je Emma Heming Willis z novinarko Diane Sawyer spregovorila o tem, kako se njena družina sooča z izzivi, ki jim jih nastavlja zdravje priljubljenega hollywoodskega igralca.

Spomnila se je trenutka, ko je izvedela za diagnozo:

»Bila sem prestrašena in spomnim se, da sem zaslišala to novico, potem pa nič več. Počutila sem se, kot da padam v praznino.«

Sprva so Willisu diagnosticirali afazijo, motnjo, ki vpliva na sposobnost govora in razumevanja jezika. Kasneje je sledila še hujša diagnoza: frontotemporalna demenca, bolezen, ki povzroča spremembe osebnosti, obsesivna vedenja in težave z govorom. Za stanje trenutno še ni zdravila.

Emma ni postala le njegova negovalka, temveč tudi glas številnih družin po svetu, ki se spopadajo s podobnimi diagnozami.

Razkrila je, da se je družina iz ljubezni in skrbi do Brucea odločila za selitev v okolje, ki mu lahko nudi več miru, varnosti in podpore.

Njegov novi dom je po njenih besedah toplo in varno zatočišče, polno ljubezni, kjer je Bruce obkrožen s prijatelji, ki mu dajejo veselje in življenjsko energijo.

»To je bila ena najtežjih odločitev v mojem življenju. A vedela sem, da bi si Bruce to želel, ne zase, ampak za najini hčerki. Želel bi, da živita v domu, ki je prilagojen njunim, ne njegovim potrebam,«

je povedala Emma, ki je o svojih izkušnjah z moževo diagnozo napisala knjigo. Ta na knjižne police prihaja naslednji mesec.

Preberite še:

 

Preden bo za Bruca Willisa prepozno: misija Demi Moore
Ne bo dopustila, da bi pozabili na njegovo zapuščino.

 

Bruce Willis ne more več govoriti niti brati ...
Stanje legendarnega igralca se hitro slabša.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Bruce Willis bolezen afazija Emma Heming Willis

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Slovenec (77) prodajal strupeno marmelado, dva končala v bolnišnici. Policija ga je aretirala
Poglejte čarobno lokacijo, kjer se bosta poročila Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Komentarji:

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Slovenec (77) prodajal strupeno marmelado, dva končala v bolnišnici. Policija ga je aretirala
Poglejte čarobno lokacijo, kjer se bosta poročila Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Izbrano za vas

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.