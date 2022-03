Najstniki s petardami oropali prizorišče serije Lupin

Konec februarja so ustvarjalci Netflixove serije Krona zgroženi obstali. Na snemalno prizorišče so se prikradli tatovi in jo ucvrli z okoli 350 starinami, njihovimi skrbno izbranimi rekviziti v vrednosti okoli 200 tisočakov, kar je vsaj malce zamaknilo snemanje. Najmanj toliko, da jim uspe ukradene predmete nadomestiti z drugimi.

Lupin je za Squid game druga najuspešnejša Netflixova tujejezična serija. FOTO: Press

A še preden so to drzno tatvino prežvečili, že je znova počilo. Tokrat na drugi strani Rokavskega preliva, v Franciji, kjer je tarča ropa postalo snemalno prizorišče francoske serije Lupin, ki je po južnokorejskem hitu Squid game (Igra lignja) druga najuspešnejša tujejezična Netflixova serija. Okoli 20 zamaskirancev, ki so s pokanjem in mini ognjemeti na snemalnem prizorišču zanetili paniko, je v vsesplošnem kaosu pograbilo za 300.000 evrov snemalne opreme in z njo v trenutku izginilo.

Otroci s petardami

V razmiku zgolj par dni sta bili oropani kar dve prizorišči Netflixovih uspešnic, kar je seveda nemudoma sprožilo ugibanja. Sta ropa povezana? Si je Netflix za tarčo izbrala organizirana kriminalna skupina? A četudi policija ne pri prvem ne pri drugem ropu še ni osumljencem zadrgnila zanke okoli vratu, preprosto, ker teh nima, se vse bolj dozdeva, da gre za dva povsem ločena incidenta.

Tatvina starin je začasno ustavila nastajanje Krone. FOTO: Netflix

Skupna točka, torej Netflix, naj bi bila zgolj velikansko naključje. Sodeč po pripovedovanju očividcev, ki jih je podkrepil kratek posnetek na snapchatu mimoidočega, so bili tatovi, ki so za nekaj dni zaustavili vrtenje kamer serije Lupin, namreč najstniki. »Najstarejši jih niso šteli več kot 15, preostali pa so bili verjetno stari 13 ali 14 let, med njimi se je verjetno znašel tudi kak 12-letnik,« je prepričan Brahim Rochdi, lastnik restavracije, kjer so na tisti usodni dan snemali in v čigar pisarno se je med ropom zatekel glavni igralec Omar Sy. Nadaljnje ocene prič pa so, da rop še zdaleč ni deloval dobro organiziran ali načrtovan.

»Kakor sem videl, so bili otroci s petardami. Sprva se mi sanjalo ni, kaj se dogaja, pomislil sem celo, da je to del snemanja,« pravi Rochdi. »Petarde so letele levo, desno. Povzročile so splošno paniko.«

Incident, ki ironično nekoliko spominja na zasnovo serije Lupin, ki se vrti okoli džentelmenskega lopova Assana Diopa v Omarjevi podobi, ki med sicer elegantno izvedenimi tatvinami nikogar ne poškoduje, se je zgodil v pariškem predmestju Nanterre. Tu so ustvarjalci Lupina snemali že tretjo sezono, ko je okoli treh popoldne na prizorišče pridrvelo 20 oseb s smučarsko masko na glavi.

»Zanetili so več strahu kot v resnici povzročili škode,« je prepričan Rochdi. Čeprav so ukradli za 300 tisočakov robe.

»Metali so petarde, z njimi so si utrli pot do opreme, in z nakradeno robo pobegnili,« je sporočil Netflix in dodal, da med dogodkom nihče ni bil poškodovan. »Naša soseska je imela dokaj sumljiv sloves, a to se počasi izboljšuje. Snemanje serije nam je vsem v prid. Ne vem, zakaj bi kdo storil kaj takšnega,« še pravi Rochdi, prepričan, da mladi nepridipravi niso domačini.