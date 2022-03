Najstarejša hči Vladimirja Putina se ločuje: zaradi vojne propada tudi njen luksuzni posel

Ruski novinarji trdijo, da je vojna v Ukrajini uničila upanje najstarejše hčerke Vladimirja Putina, Marie Vorontsove (36), ki naj bi želela v Rusiji odpreti elitni zdravstveni center za bogate tujce, piše Daily Mail. Kot kaže iz tega ne bo nič, saj se Maria ločuje od svojega glavnega vlagatelja, nizozemskega poslovneža Jorrita Faassena (42).

Je za vse kriv Putin?

Maria Vorontsova je strokovnjakinja za redke otroške genetske bolezni. Ruski preiskovalni novinar v izgnanstvu, Sergei Kanev, je dejal, da je Putin »naredil hčerki medvedjo uslugo«, ko je začel vojno, saj je Zahod Rusijo udaril z močnimi sankcijami. »Sodobni zdravstveni center v bližini Sankt Peterburga bi moral pritegniti bogate Evropejce in šejke iz držav Perzijskega zaliva. In zdaj, po napadu na Ukrajino, kdo bo prišel?« meni Kanev.

Urednik The Insiderja, Roman Dobrohotov, več podrobnosti o tem, kdaj in zakaj se par ločuje, ni navedel, domneva pa, da se je vse skupaj začelo že pred vojno v Ukrajini. Par ima otroke, katerih identiteta ni znana, kaj šele podrobnosti iz njunega zasebnega življenja. Jorrit Faassen, za katerega je znano, da je dolgo delal v Rusiji pri Gazprombank-Invest in Stroytransgaz, je nizozemski poslovnež, katerega oče je bil polkovnik nizozemskih oboroženih sil. Putinov nizozemski zet je nekoč dejal: »Poročen sem z Rusinjo in imam otroke, povedal sem dovolj.«

Kdo so Putinove hčerke?

Maria je vodilna znanstvenica v Nacionalnem medicinskem raziskovalnem centru za endokrinologijo ruskega ministrstva za zdravje. Lani je imela intervju na Rossiya 24 o prizadevanjih Rusije za boj proti redkim genetskim boleznim pri otrocih, ne da bi razkrila, da je Putinova hči. Pojasnila je, da za genetske bolezni ni zdravila, lahko pa genetsko testiranje pomaga v fazi pred spočetjem, da ugotovimo, ali so starši nosilci neželenega gena. Je tudi strokovnjakinja za pritlikavost, piše Daily Mail.

Marijina sestra, 35-letna Katerina Tikhonova, je namestnica direktorja Inštituta za matematične raziskave kompleksnih sistemov na Moskovski državni univerzi.

Njuna polsestra je Luiza Rozova, 18-letna dedinja, znana tudi kot Elizaveta Krivonogikh, naj bi bila sad Putinove zveze s čistilko Svetlano Krivonogikh (45), ki je kasneje postala multimilijonarka in solastnica velike ruske banke.

Špekulacije, da ima družino z Alino Kabajevo (38), nekdanjo telovadko, ki je postala medijski mogotec, so naletele na uradno zanikanje, a govorice ostajajo. Putin je že prej dejal: »Imam zasebno življenje, v katerega ne dovolim vmešavanja. To je treba spoštovati.« Kabajeva pa je nekoč dejala, da je spoznala moškega, ki ga ima zelo rada. »Včasih se počutim tako srečno, da me je kar strah,« še navaja Daily Mail.