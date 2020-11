Najpogumnejša je princesina hči

VIA REUTERS Ganila je vse navzoče. FOTO: NTB Scanpix/Hakon Mosvold Larsen/ Reuters

Maud Angelica ni mogla skriti navdušenja nad nagrado. FOTO: Instagram

V govoru sem se od njega poslovila, mu izkazala spoštovanje, hkrati pa spregovorila o duševnih boleznih ter ljudi pozvala, naj zaprosijo za pomoč, če jo potrebujejo.

Najstniško hči norveške princeseje doletela izjemna čast, in sicer je prejela nagrado za najpogumnejšo žensko na Norveškem, ki jo podeljuje ena od tamkajšnjih revij. Prislužila si jo je z govorom na pogrebu očeta, ki si je življenje vzel lani na božič, s tem pa so njegove tri hčere, ki jih ima s princeso, ostale brez očeta., ki je aprila dopolnila 17 let, je dejala, da je bila ob prejemu nagrade povsem iz sebe.»Glede na to, da sem del kraljeve družine, sem želela to izkoristiti za nekaj dobrega, morda pomagati drugim, ki preživljajo enako žalost, kot smo jo mi,« je o svojem čustvenem pogrebnem govoru zapisala na družabnem omrežju ter zraven objavila fotografijo, na kateri v rokah drži priznanje. »Nagrado sem prejela, ker sem imela na očetovem pogrebu javni govor. Ker je bil moj oče znani umetnik, je bil pogreb javen, tak je pri nas običaj. V govoru sem se od njega poslovila, mu izkazala spoštovanje, hkrati pa spregovorila o duševnih boleznih ter ljudi pozvala, naj zaprosijo za pomoč, če jo potrebujejo,« je pojasnila Maude. Kako zelo je ponosna na svojo hčer, je že večkrat dejala tudi Märtha Louise, ki je Maude tudi tokrat javno čestitala na svojem instagram profilu. »Tako zelo sem ponosna, da sem njena mama, še posebno ko sem na pogrebu videla, kako je svojo žalost ob najhujši tragediji, ki jo je kdaj doletela, izkoristila, da bi pomagala drugim. Upam si trditi, da je tistega dne rešila veliko življenj, zaradi nje je zagotovo kdo, ki se bori z duševno boleznijo, zbral pogum in priznal, da potrebuje pomoč,« je zapisala princesa.Ari Behn in princesa Märtha Louise sta se poročila 2002. in že naslednje leto se jima je rodila Maude Angelica, dve leti pozneje je na svet prijokalain 2008. še. Vsa tri dekleta so, enako kot je bil njihov oče, povsem običajne državljanke brez plemiških nazivov, čeprav je njihova mama princesa in njihov ded norveški kralj. Zakon med princeso in umetnikom je začel razpadati nekaj let po rojstvu zadnjega otroka in 2016. so iz palače sporočili, da sta vložila zahtevek za ločitev. Postopek je bil končan leto pozneje. Behn nikdar ni skrival, da se bori z duševnimi težavami, tudi z alkoholizmom. Leta 2009 je v enem izmed redkih intervjujev priznal, da je kronično depresiven in zelo osamljen.