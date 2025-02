Najnovejše fotografije Oprah Winfrey pričajo o posledicah jemanja kontroverznega zdravila

71-letna Oprah Winfrey se je dolgo borila s prekomerno telesno težo, v zadnjem času pa s svojo postavo zbuja vse več pozornosti.

Nedavno je razkrila, da mora do želene teže 72 kilogramov in pol shujšati le še tri kilograme, pri čemer si pomaga z zdravili za hujšanje, piše Daily Mail.

Da je to več kot opaziti, je videti na zadnjih fotografijah Oprah, ko so nastale pred telovadnico, ki jo obiskuje. Na njih je voditeljica oblečena v pajkice in oprijeto majico, kar izstopa pa sta, znova, njena postava in opazna izguba kilogramov.

FOTO: Profimedia

Winfrey, ki vodi podcast The Oprah Podcast, je v eni izmed epizod priznala, da odkar je shujšala, popolnoma drugače gleda na vitke ljudi.

Ko je začela jemati zdravilo, je namreč spoznala, da tisto, kar je sprva dojemala kot moč volje, v resnici pomeni odsotnost misli o hrani.

Ozempic, Wegovy in druga podobna zdravila pomagajo odpraviti te misli, ki pogosto vodijo v prenajedanje in pridobivanje telesne teže, saj zmanjšajo željo po hrani in upočasnijo prebavo:

»Nekoč sem bila prepričana, da vitki ljudje z močno voljo utišajo misli na hrano in željo po prenajedanju, sedaj sem ugotovila, da o tem sploh ne razmišljajo.«

»Preprosto jedo, ko so lačni, in prenehajo, ko so siti,« je povedala v družbi endokrinologinje Anie Jastreboff z univerze Yale.

Oprah ni edina med znanimi, ki je priznala uporabo ozempica, zdravila, ki se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, in prvotno ni bilo namenjeno premagovanju debelosti.

Zdravniki opozarjajo, da lahko uporaba tega zdravila, tako kot pri vseh drugih zdravilih, pusti negativne posledice, med drugim vpliva na srčno-žilni sistem in jetra.

Zato ga je nevarno jemati brez zdravniškega nadzora, saj mora zdravnik skrbno spremljati odmerek in zdravstveno stanje pacienta.