Najnevarnejša knjiga v zgodovini Hollywooda: padli mogotec piše spomine

RadarOnline poroča, da Harvey Weinstein v zaporu intenzivno dela na knjigi, ki jo viri opisujejo kot najnevarnejšo knjigo v zgodovini Hollywooda.

Padli producent naj bi pripravljal uničujoče spomine pod izvirnim naslovom Casting Couch: The Real Story, polne obtožb, izdaj in dokazov.

Eden od poznavalcev založniškega sveta je za novinarja Roba Shutra povedal: »Ne išče odpuščanja, išče maščevanje.«

Viri trdijo, da se 73-letni nekdanji producent Miramaxa počuti izdanega s strani industrije in je pripravljen nanizati imena.

Rokopis, ki naj bi bil dolg več sto strani, je poln škandaloznih zgodb o več znanih hollywoodskih zvezdah.

Po mnenju nekdanjega sodelavca Miramaxa Harvey ruši oskarjevce, vodje studiev in celo aktiviste, prva na udaru je Gwyneth Paltrow, ki je producenta obtožila spolne zlorabe, ko je bila stara 22 let.

Zaupal je, da je vsebina knjige toksična, a jo je kljub temu označil kot zlato v založništvu.

Leta 2020 je sodnik v New Yorku Weinsteina zaradi spolnih zlorab obsodil na 23 let zapora, leta 2023 pa je prejel še dodatnih 16 let za ločeno obsodbo v Los Angelesu in ostaja za zapahi.