Najmlajša hči Steva Jobsa zakorakala v zakon

Kar se tiče skoka v zakon, naslednica ustanovitelja Appla prav gotovo nima očetovih genov. V nasprotju s Stevom Jobsom, ki se je pred oltar sprehodil skromno in v družbi le 50 gostov, je bila poroka Eve Jobs, njegove najmlajše hčerke, z britanskim olimpijcem Harryjem Charlesom pravcati spektakel. Slovesnost je potekala v slikoviti cerkvi St. Michael's and All Angels Church v Great Tew v Angliji, kjer sta si mladoporočenca izmenjala zaobljube v prisotnosti številnih zvezdnikov in visokih gostov.

Organizacijo dogodka je prevzel priznani organizator Stanlee Gatti, ki je poskrbel za vsak detajl, da je bil dogodek popoln. Gostje so se v elegantnih oblekah zbrali v cerkvi, ki je bila okrašena z vrhunskim okusom, kar je prispevalo k pravljičnemu vzdušju. Medtem ko so se gostje zbirali, je nevesta prispela s 30-minutno zamudo po zasebni cesti in se nato z novim možem odpeljala v luksuznem Mercedesovem kombiju.

Hči ustanovitelja Appla je prava lepotica. FOTO: Profimedia

Poročni sprejem je potekal v Estelle Manorju, zasebnem klubu in hotelu, kjer je slavje doseglo vrhunec. Za glasbeno poslastico je poskrbel Elton John, ki je za svoj nastop prejel milijon funtov. Med gosti so bili številni znani obrazi, med drugim Jessica Springsteen, hčerka Brucea Springsteena, ki je bila tudi ena izmed devetih družic, nekdanja ameriška podpredsednica Kamala Harris, hčerka Billa in Melinde Gates, Jennifer Gates Nassar, Sofia Abramovič, hčerka nekdanjega lastnika FC Chelsea Romana Abramoviča, in številni drugi znani obrazi.

Poroka, ki je stala vrtoglavih 6,7 milijona dolarjev, je bila opisana kot družabni dogodek brez primere. Lokalni prebivalci so ga primerjali s filmskim prizorom, saj je bil ves Great Tew preplavljen s tajnimi agenti in varnostniki, kar je bilo nekaj povsem novega za to mirno podeželsko okolje. Kljub temu so bili navdušeni nad glamurjem, ki ga je dogodek prinesel v njihovo skupnost. Za zaključek je dogodek odražal ne samo ljubezen med Evo in Harryjem, temveč tudi preplet dveh svetov – tehnološkega in konjeniškega – s pridihom starodavne elegance in sodobnega luksuza.

Združili so ju konji

Ljubezenska zgodba med Evo Jobs in Harryjem Charlesom se je začela leta 2022. Čeprav sta se sprva držala stran od oči javnosti, sta se prvič javno pojavila kot par leta 2024 na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Tam je Harry, britanski olimpijec, osvojil zlato medaljo v ekipnem preskakovanju ovir. Ta dosežek je bil še posebno čustven za par, saj je Eve delila prisrčen video na Instagramu, kjer Harry po zmagi priteče k njej in jo objame. Ob tem je zapisala: »Zlati tim! Neizmerno sem ponosna nate, ljubezen moja!!!!«

Evin oče Steve Jobs se je poročil precej manj pompozno. FOTO: Beck Diefenbach/Reuters

Skupna strast do konjeništva je bila ključen dejavnik, ki ju je še bolj zbližal. Eve je izkušena jahačica in je že leta 2019 zasedala peto mesto na seznamu najboljših preskakovalcev ovir do 25 let po svetu. Njena ljubezen do konjev se je začela že v otroštvu, ko je pri dveh letih prvič sedla na ponija. Harry, ki prihaja iz družine z dolgo tradicijo v konjeništvu, je prav tako izjemen jezdec. Njegov oče, Peter Charles, je bil član britanske ekipe, ki je leta 2012 osvojila zlato medaljo v ekipnem preskakovanju ovir na poletnih olimpijskih igrah v Londonu.

Par se je zaročil septembra lani, kar je bilo za mnoge presenečenje, saj sta zasebno življenje skrbno varovala pred mediji. Priprave na poroko so bile natančne. Eve je junija letos organizirala dekliščino v Italiji, kjer je s svojimi najljubšimi prijateljicami uživala ob morju, v restavracijah, nočnem življenju in čudovitih razgledih. Na Instagramu je delila vrhunce tistega konca tedna.