Najlepši dvojčici na svetu sta zrasli, tako sta videti danes: mama pod plazom kritik, da ju izkorišča

Jaqi in Kevinu Clements sta se leta 2010 rodili dvojčici Leah Rose in Ava Marie. Verjetno nista niti približno slutila, da bosta punčki že prav kmalu razglašeni za najlepši dvojčici na svetu. Zasloveli sta, tako rekoč preden sta sploh shodili, vse zahvaljujoč njuni neverjetni lepoti.

Kariero sta začeli pri šestih mesecih

V svet manekenstva sta vstopili že v najzgodnejšem otroštvu, mediji pa so se razpisali o tem, kako sta njuna simetrična obraza videti kot iz najbolj glamurozne revije, kako so njuni lasje neverjetno svilnati, njuna koža gladka, njuna naravna lepota pa neopisljiva.

Njuno kariero že od začetka usmerja mama Jaqi, ki je razkrila, kako se vse od rojstva dvojčic nenehno srečuje z enakimi komentarji znancev in ljudi, ki jih srečuje: »Ljudje so mi govorili: 'Vav, tako lepi sta, res bi morala razmisliti o manekenstvu.'« Poskusila je, ko sta bili punčki stari komaj šest mesecev, a ker je imela tudi starejšega sina, ji je bilo pretežko žonglirati med materinstvom in manekenstvom. »Moj prvi poskus je bil kratkotrajen in odločila sem se, da ni pravi čas,« je povedala in dodala, da je počakala do 7. rojstnega dne deklet, da bi se lahko sami odločili, ali želita biti manekenki. Takrat naj bi začeli skakati od veselja in komaj sta čakali, da začneta. Od tistega trenutka se je vse začelo odvijati z bliskovito hitrostjo. Življenje družine Clements se je precej spremenilo.

Danes imata deklici več kot dva milijona sledilcev, navdušuje pa tudi mama, ki ji oboževalci redno sporočajo, naj se ukvarja tudi z manekenstvom, in da je jasno, po kom sta dvojčici podedovali lepoto.

Izpostavljanje otrok manekenstvu v zgodnjem otroštvu je lahko tvegano

Medtem ko nekateri pravijo, da otroci v manekenstvu nimajo otroštva, drugi trdijo, da si lahko takšno otroštvo le želijo. Veliko je prednosti in slabosti, a starši velikokrat skozi svoje otroke izpolnjujejo svoje sanje.

Tudi Jaqi se pogosto sooča z očitki, da je slaba mama, ki pritiska na svoje otroke, s katerimi služi denar, Ava in Leah pa sta med poziranjem videti žalostni. »Ste spoznali moji hčerki? Očitno ju niste, če dajete takšne komentarje. Cenim vašo skrb, toda moji dvojčici sta v redu! Srečni sta. Imata čudovito otroštvo, veliko prijateljev, s katerimi se igrata ves čas. Ena poza ne definira njunih osebnosti ali kakovosti življenja,« je zapisala mama, ki je odgovorila tudi na vprašanje, zakaj sta dvojčici na večini fotografij tako močno naličeni. »Industrija to zahteva od njiju.«

Kaj pa vi menite o tako zgodnjem izpostavljanju otrok kameram in manekenstvu?