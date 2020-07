Najlepša vseh časov je princesa Diana

Kate in Meghan sta se znašli na petem in četrtem mestu. FOTO: Guliver/getty Images

Meghan se je najbolj približala temu, čemur bi stari Grki rekli popolno.

Diana je največ točk dobila zaradi oblike obraza, širine nosu ter oblike obrvi in čela, najmanj pa zaradi brade in ustnic.

Umetniki, še bolj pa lepotni kirurgi se pri določanju, kaj je lepo, radi zanašajo na t. i. zlati rez oziroma božansko razmerje. Gre za najskladnejše, popolno razmerje dveh količin ali delov celote, najdemo pa ga povsod okrog nas. V stari Grčiji, kjer so bili skorajda obsedeni s popolnostjo človeškega telesa, so začeli zlati rez uporabljati za njeno določanje, matematično formulo za izračun zlatega reza je nato izpopolnil slovitiin še danes jo lepotni kirurgi uporabljajo za računanje obrazne simetrije. In oseba z najbolj popolnimi razmerji oziroma tistimi, ki se najbolj približajo zlatemu rezu, velja za najlepšo.Tokrat se jelotil kraljevih žensk. Njihove fotografije je naložil v računalniški program za računanje razmerij med različnimi deli obraza, in izkazalo se je, da ima najbolj popolne poteze pokojna princesa. Tik za njo se je znašla jordanska kraljica, na tretjem mestu pa tudi že pokojna monaška princesa. Četrto mesto je zasedlain peto njena svakinja. »Prve tri ženske so si zelo blizu, med Diano in Grace Kelly je manj kot odstotek razlike,« je dejal De Silva in pojasnil, da je Diana največ točk dobila zaradi oblike obraza, širine nosu ter oblike obrvi in čela, najmanj pa zaradi brade in ustnic.Kraljica Rania, najlepša med še živimi kraljevimi ženskami, je medtem dobila največ točk prav za popolno oblikovano brado in ustnice, najmanj pa za obliko obrvi in širino nosu. Pravo nasprotje Diane torej. Grace Kelly ima glede na zlati rez popolne oči, tako razmik med njimi kot obliko, ter ustnice, Meghan pa nos, brado in položaj oči. »Meghan se je najbolj približala temu, čemur bi stari Grki rekli popolno. Gledano kot celota ima njen obraz popolno obliko in razmerja,« je dejal lepotni kirurg, ki pa ni razkril, kaj ji je odneslo mesto med najlepšimi tremi.Vojvodinja Cambriška je medtem največ točk prejela na razdaljo med nosom in ustnicami ter med očmi, najmanj pa za brado in čeljust, ki sta obe precej manj izraziti kot pri Diani.