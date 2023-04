Najlepša športnica na svetu jih izgublja: »Mislili smo, da imaš samospoštovanje« (FOTO)

Ena najboljših hitrostnih drsalk na svetu in ena najboljših nizozemskih športnic Jutta Leerdam ima za seboj odlično sezono, pravzaprav najboljšo v karieri.

Dosegla je največje število zmag v svetovnem pokalu doslej ter evropsko zlato in svetovno srebro. FOTO: Piroschka Van De Wouw, Reuters

24-letna srebrna olimpijka, ki so jo označili za najlepšo športnico na svetu, je dosegla največje število zmag v svetovnem pokalu doslej ter evropsko zlato in svetovno srebro.

Mesec dni v razmerju sledilci niso navdušeni

Je pa treba priznati, da sta njena priljubljenost in ogromno število sledilcev na Instagramu (4,2 milijona) veliko bolj zaslužna za neuradni naziv najlepše kot vsi njeni športni rezultati.

Zdaj pa se je njen odnos z oboževalci nekoliko skvaril, razlog pa je njen novi fant Jake Paul. Paul je veliko popularnost pridobil kot brat Logana Paula, nekoč enega največjih zvezdnikov družbenega omrežja Vine, kasneje pa sta oba uspešno prešla na objavljanje vsebin na YouTubu.

A njegova priljubljenost je največji skok doživela, ko se je iz zvezde You Tubea prelevil v boksarja. Najprej je boksal z zvezdniki, sledili so profesionalni dvoboji z nekdanjimi borci MMA. A medtem ko Jutta velja za najlepšo športnico na svetu, Paul velja za eno najbolj osovraženi oseb.

To kažejo tudi komentarji na njenem Instagramu, ki so doživeli velik preobrat. Iz pozitivnih so zdaj postali zelo negativno nastrojeni.

»Od vseh moških na svetu si izbrala največjega kretena, ne morem verjeti.«

»Mislil sem, da si dekle s samozavestjo in samospoštovanjem.«

»Ni vreden tvojega časa, nisi v njegovi ligi.«

»Sledil sem ti, ker sem verjel, da si dama, in končala si s tem klovnom.«