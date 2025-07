Presenečenje najbolj žalostne princese

Monaški princ Albert je pred nedavnim obeležil 20. obletnico zasedbe monaškega prestola.

Čeprav je vladar kneževine postal na dan, ko se je poslovil njegov predhodnik, je bil danes 67-letni Albert uradno okronan 12. julija 2005, nekaj več kot tri mesece po smrti svojega očeta Rainierja III.

Leta 2011 se je poročil z južnoafriško plavalko Charlene Wittstock, s katero imata danes dva otroka, princeso Gabriello in princa Jacquesa.

Na 76. dobrodelnem plesu Rdečega križa Monaka v Monte Carlu, je imela njegova žena princesa Charlene doživet govor v čast možu in ob tej priložnosti odstrla tančico skrivnosti z njunega zakona.

V dvorani, polni uglednežev in znanih osebnosti, je izrazila svojo podporo princu in jasno sporočila, da ostaja ob njem, s čimer je odločno zavrnila govorice o zakonski krizi.

»Vaše veličanstvo, Albert! Ljubimo te, podpiramo te in hvaležni smo ti, da si za nas vse tukaj. Hvala ti, ker si zadnjih 40 let predano vodil to institucijo in gradil njen ugled,« je izjavila princesa.

»Pred dvajsetimi leti si prevzel krmilo kneževine in od takrat naprej vodiš Monako z modrostjo, pogumom in odločnostjo.«

Posebej je izpostavila pomen 12. julija ter v govoru pohvalila njegovo prisotnost na mednarodni politični sceni, njegovo okoljsko angažiranost in vodenje države.

Poimenovala ga je za utelešenje temeljnih vrednot, moškega, ki kneževino vodi po načelih enotnosti in miru.

»Veš, da sem skupaj s prebivalci Monaka vedno ob tebi. S teboj smo z vsem srcem, da bi pod tvojim vodstvom zaščitili Monako in njegovo prihodnost,« je zaključila svoj govor.

Par je, odkar so objektivi med poročnim obredom princeso Charlene ujeli objokano, stalno deležen ugibanj o tem, kaj se znotraj zakona v resnici dogaja za zaprtimi vrati.

Princ Albert in princesa Charlene na poročni dan. FOTO: Profimedia

Charlene se drži oznaka najbolj žalostna princesa na svetu, mediji so celo pisali, da je želela pred poroko pobegniti, a so ji namero preprečili varnostniki, navaja Showbuzz.hr.