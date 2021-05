Najbolj skromna poroka leta

Povabljencem je bilo prepovedano snemati in fotografirati dogodek.

Prvi ples

V soboto sta si večno zvestobo obljubila člana dveh najbolj premožnih družin v Španiji, grofin. Poroka je bila v palači Liria v Madridu, ki je v lasti Carlosove družine.Povabljencem je bilo prepovedano snemati in fotografirati dogodek, a sta mladoporočenca nekaj dni pozneje javnost razveselila s čudovitimi uradnimi fotografijami. Na njih nevesta blesti v preprosti beli obleki španske modne hiše Navascues, ki jo je dopolnila v dolgo izvezeno vlečko, ženin pa je za to priložnost oblekel gala uniformo seviljske kraljeve konjenice, viteškega reda, katerega vodja je trenutno španski kraljNevesto je do oltarja, postavljenega na terasi razkošne palače, pripeljal oče, eden najbolj uspešnih gradbincev in poslovnežev v državi. Tudi po njegovi zaslugi je družina Corsini v zadnjem stoletju svoje premoženje povečala na vrtoglavih 260 milijonov evrov. A 31-letna Belen ostaja povsem običajno dekle, pravijo tisti, ki jo poznajo, s Carlosom, grofom Osorno, menda živita relativno skromno in svojega bogastva ne razkazujeta svetu.Nevesta si je za poroko menda sama uredila pričesko, lase je nosila spete v preprost čop, tudi naličila se je sama. Koliko ljudi je bilo na dogodku, ni znano, trenutno v Španiji v zaprtih prostorih dovoljujejo druženje do 300 ljudi, a se je par kljub temu odločil povabiti manj svatov, tako obred kot zabava pa sta bila na prostem. Med svati ni bilo opaziti nekdanje španske kraljice, ki se je sicer udeležila poroke Carlosovega brata pred tremi leti. Kljub temu so mediji po Evropi dogodek označili za poroko leta.Ne nazadnje je bila prvi razkošni dogodek v zadnjih 18 mesecih, saj prej zaradi vseh ukrepov in prepovedi, povezanih s pandemijo covida-19, takšnega niti ni bilo dovoljeno izpeljati.