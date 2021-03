Najbolj seksi pleško je princ William

Princu sledi Mike Tyson. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Princ, vojvoda Cambriški, je najstarejši vnuk britanske kraljice. in takoj za svojim očetom na vrsti za prestol. A čeprav bo moral nekaj časa čakati, da pride na čelo Velike Britanije, je vendar že zasedel en prestol, čeprav takšnega, kakršnega verjetno ni pričakoval. Raziskava spletnega brskalnika google ga je namreč ustoličila kot najbolj seksi pleška na svetu! Pometel je celo s hollywoodskimi mišičnjaki, kot stainNa twitterju je zavrelo. Njegovi uporabniki se drug za drugim sprašujejo, kako je princ William lahko pristal na prestolu najbolj seksi plešastih moških. Sploh – vsaj če sodimo po čivkih – ker je med možakarji, ki so ostali brez las, tudi, morda ne klasično postaven, a vsekakor z nekim neoprijemljivim magnetizmom. »Stanley Tucci, maščevala te bom!« je čivknila ena, druga dodala, naj ji kdo razloži, v katerem svetu je William bolj seksi od Tuccija, oglasili pa so se tudi moški, češ »da še heteroseksualci vedo, da je Tucci neprimerljivo bolj vroč od Williama«.En del twitterja navija za Tuccija. Drugi del kot po tekočem traku meče svoje predloge, kateri slavni pleško bi si laskavi naziv precej bolj zaslužil, pri tem pa omenjajo vse od hollywoodskih igralcev do naključnih neznancev, katerih fotke so zasledili na spletu. Tretje, nekoliko bolj zlobne pa zanima, koga ali kaj so zajeli v raziskavo, saj da bi bil tak rezultat razumljiv, če bi angleški aristokrat tekmoval z domišljijskimi liki, kot sta (brezlasi) Golum iz Gospodarja prstanov in srhljivi mag Mrlakenstein iz Harryja Potterja.Toda naj se twitter še tako razburja, hladni računalniški podatki ne lažejo! Prav ti so namreč povedali, da na svetu ni bolj seksi pleška od Williama. Njegovo ime je bilo namreč tisto, ob katerem so ljudje najpogosteje tipkali besedice seksi, vroč in privlačen. Ali, natančneje, takšna kombinacija se je v minulem letu na googlu pojavila kar 17,6-milijonkrat! Precej manjkrat, 8,8-milijonkrat, se je tak niz pojavil z imenom drugouvrščenega. Tretji najbolj poželenja vreden plešasti moški pa je po rezultatih googla hollywoodski akcijski zvezdniks 7,4 milijona rezultatov. V naj peterici sta še glasbenikin košarkar, v drugi najbolj seksi peterici pa jim sledijo boksarin nato hollywoodski zvezdniki, Bruce Willis, Dwayne Johnson in»Kar več plešastih javnih oseb je, na katerih si lahko z veseljem napasemo oči,« pa so dejali pri naročniku raziskave, podjetju Longevita, ki se med drugim ukvarja s presajanjem las.