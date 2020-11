Najbolj seksi na svetu je Michael B. Jordan

osebni arhiv Zaradi Jordana v filmu Črni panter so zlikovci postali noro privlačni. FOTO: Osebni Arhiv

Dobrodelnost in aktivizem

35 let revija People že izbira najbolj privlačne moške.

Čeprav se je letos marsikaj obrnilo na glavo, se ena stvar ni spremenila in kljub pandemiji ostaja. Tudi letos, kot že 34 let prej, so se pri reviji People namreč ozirali okrog, prečesali zabavno industrijo po dolgem in počez ter našli tisti biser moškosti, ki najlepše in najbolj svetlo sije. Še več, iskali so nekoga, ki med privlačnimi obrazi in izklesanimi telesi izstopa še zaradi nekega neopredeljivega faktorja, zaradi katerega od njega ne moremo odvrniti pogleda. In ta, ki mu je nastavljeno zrcalo letos dejalo, da je najbolj seksi na planetu, je igralec, zaradi katerega so filmski zlobneži postali še kako privlačni. Ja, njegovemu liku superzlobneža v Črnem panterju bi prenekatero dekle zaradi surovega seksualnega magnetizma verjetno lahko spregledalo njegov značaj.Ameriški igralec, ki ima za sabo 33 pomladi, ima vse. Ni namreč zgolj privlačen, seksi in očitno talentiran, tehtnico na njegovo stran sta dokončno nagnila še njegova dobrodelnost in aktivizem, za kar mu ni škoda ne časa, ne denarja, ne zvezdniškega vpliva. Zaradi vere v demokracijo je kot prenekateri zvezdnik letos pozival ljudi k volitvam novega ameriškega predsednika, že dlje pa je močno vpet v gibanje za pravice temnopoltih in si močno prizadeva, da bi bili tudi temnopolti igralci in igralke pravičneje obravnavani v filmski industriji. Vse to, ob tem pa še razorožujoč nasmeh, je bilo več kot dovolj za čislano lento, ki jo je prevzel od lanskega zmagovalca, pevca. A če je lanski izbor najbolj seksi moškega uporabnike družabnih omrežij razdelil na dva pola – na tiste, ki so v Legendu videli presežek moškosti, in tiste, ki so ga v najboljšem primeru označili za povprečnega ali pa še pogosteje zahtevali ponovno štetje glasov –, se zdi, da je okronanje Jordana kot najprivlačnejšega spet zedinilo (virtualni) svet.Čeprav se verjetno nihče ne veseli tega naziva in verjame v njegovo upravičenost kot ženske v igralčevi družini. »Ko je bila moja babica še živa, je zbirala številke te revije, radi pa jo bereta tudi moja mama in teta. Zato bo ta številka, z menoj na naslovnici, gotovo našla posebno mesto v družinski zbirki,« je prepričan zvezdnik, čeprav že zdaj ve, da bodo v tem njegovi prijatelji gotovo našli novo bodičko, da ga lahko šaljivo zbadajo. A je kljub šalam na svoj račun, za katere je prepričan, da bodo padale, ponosen na lepotno lento. »Precej kul občutek. Temu klubu je dobro pripadati.« Kajti od zdaj je v eliti imen, kot soin, v preteklih letih že vsi ovenčani z nazivom najbolj seksi moškega po mnenju revije People, ki pri kandidatih ne presoja zgolj privlačnosti, temveč tudi talent, šarm, dobrodelnost.Pomemben akter v svetu filma je Jordan postal pred petimi leti, ko je nastopil v glavni vlogi filma Creed iz franšize o boksarski legendi Rocky, a pri reviji People so nanj pozorni še dve leti dlje, vse od njegove igre v drami Postaja Fruitvale, ki mu je prinesla več nagrad. In očitno so imeli prav, saj Michael zdaj ni sedel le na njihov prestol najbolj seksi zemljana, ampak se je znašel tudi v letošnji izbrani stotici najbolj vplivnih ljudi leta 2020 po izboru revije Time.