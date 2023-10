Najbolj prepoznavna transpolna oseba na svetu razkrila šokantno resnico o svoji družini

Caitlyn Jenner (73) je kot gostja britanske oddaje 'This Morning' spregovorila o svojem odnosu z nekdanjo ženo Kris Jenner (67). Preden je leta 2015 spremenila spol, je bila Bruce Jenner. Nekdanja dobitnica olimpijske medalje v deseteroboju, ki je bila 22 let poročena s Krisom, danes najbolj znano kot mati resničnostnih zvezdnic. Skupaj imata dve hčerki, Kendall (27) in Kylie (26).

Caitlyn je razkrila, da je odnos s Kris izredno slab

»Šest let sem samska in se nekako borim sama s seboj in s tem, kdo sem bila in kaj delam na tem svetu. Ko sem dopolnil 40 let, sem spoznala Kris na zmenku na slepo, že prvi dan sva kliknila. Je bila ljubezen na prvi pogled? Seveda. Bil sem navdušena nad njo in nad tem, kako je živela. Ona je imela štiri otroke, jaz sem imel štiri otroke. Pet mesecev in pol pozneje sva se poročila. Vse je bilo zelo hitro,« je povedala in nato razkrila, v kakšnem odnosu sta danes.

Kris in Caitlyn na prvem srečanju po transformaciji Bruca v Caitlyn. FOTO: Profimedia

»No, s Kris se ne pogovarjam več. Ja, to je žalostno.« Menda za dogovore, če se potrebni, uporabljata posrednika, pogosto sta to njuna menedžerja. O odnosih pa je zdaj Caitlyn, povedala: »Imam toliko otrok, kot jih imam, z nekaterimi sem si bližje kot z drugimi. Ampak zagotovo jih vidim in skupaj počnemo vse mogoče stvari. Bližje sem si z Jennerjevimi, razen s Kris z njo nimam več nobenih stikov. Žalostno je, ker sva skupaj preživela marsikaj.«

Kmalu bo na sporedu serija House Of Kardashian, ki bo govorila o družinski dinamiki, škandalih, kontroverznih dogodkih in osebnih bojih ene najslavnejših družin na svetu.

Caitlyn je popolnoma izolirana od nekdanje družine in je ne vabijo več na skupna druženja, še posebej šokirana pa je bila lani, ko ni prejela vabila na poroko najstarejše hčerke od Kirs Kourtney Kardashian in njenega izbranca Travisa Barkerja, s katerim trenutno pričakuje otroka.

Takole so izgledali leta 2007. FOTO: ©e! Network/courtesy Everett Co ©e! Network/courtesy Everett Co

»Kris je vedela, da se oblačim kot ženska«

Caitlyn je v svojih spominih 'Skrivnosti mojega življenja' iskreno spregovorila o odnosu s Kris in razkrila marsikaj o njunem zakonu.

»Kris sem povedala za svoje težave, preden sva se ljubila,« je povedala v knjigi, kar je Kris javno zanikala. Dodala je še, da Kris vztraja, da je nenadoma izvedela za odločitev, da bo Bruce postal Caitlyn.

Rekla sem ji, da se oblačim kot ženska, vedela je, da to počnem, saj sem to večkrat storila tudi pred njo, potem ko sva bila že poročena,« je pojasnila.