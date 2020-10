Najbolj mastno služi Sofia Vergara

Tretja najbolje plačana Gal Gadot bo imela še več zelencev, ko bo v kinih Čudežna ženska: 1984.

Največji zaslužkar med igralci je letos Dwayne Johnson, ki je z 72 milijoni v žep pospravil dvakrat več kot Vergarova.

Pandemija je dodobra premešala vrstni red na vsakoletnem Forbesovem seznamu najbolje plačanih igralk. Še lani smo po nove odmerke sedme umetnosti hodili v kina, letos pa so kinodvorane zamenjali televizorji in tablice v domačih sobah, kinopremiere pa premiere na platformah za pretočni video, kot je Netflix.Kar je dodobra vplivalo tudi na seznam največjih zaslužkaric v filmski industriji, ki mu letos ne kraljujejo kot običajno hollywoodske težkokategornice z velikih platen, ampak zvezdnice televizije in filmov, ki so nam krajšali večere na pretočnih platformah.je že večkrat dokazala, da je nesporna kraljica malih zaslonov, saj se je trikrat – v letih 2012, 2013 in 2016 – zavihtela na prestol televizijskih zvezdnic, ki najbolj mastno služijo. Zdaj pa je prvič pristala še na prvem mestu igralk, ki jim je minulih 12 mesecev prineslo največ. V zadnjem letu se ji je račun namreč odebelil za kar 36,5 milijona evrov, največ zaradi serije Moderna družina, ki ji je nanesla več kot 400 tisočakov na epizodo, ter vloge sodnice pri šovu Amerika ima talent, ki ji na sezono prinese ček za osem milijonov in pol.Z dobrimi šestimi milijoni manj ji sledi, ki se je na to hvaležno (in dobičkonosno) drugo mesto zavihtela predvsem zaradi filma The Eternals, ki pa še vedno čaka na svoj premierni dan. V najodličnejši trojici je še, ki ji je od skupno slabih 27 milijonov evrov zaslužka Netflixov film Red Notice prinesel mastnih 17 milijonov. Obeta si lahko še precej več, saj čakata na premiero kar dva njena filma, in sicer Čudežna ženska: 1984 in Smrt na Nilu.Zaradi pretočnih platform je imela precej dobro leto vedno zabavna, zdaj bogatejša za 21 milijonov, za kar imata precej zaslug film Superintelligence, ki ga je mogoče gledati na HBO Max, in Netflixov film Thunder Force. S slabim milijonom manj ji je za petami večkratna oskarjevka, tudi zaradi projektov za HBO Max in Netflix. Na šestem mestu pa se je z 19 milijoni zaslužka znašla, podobno kot Joliejeva zaradi filmov, ki zaradi pandemije še vedno niso prišli do kinematografov in ljudi.S pol milijona manj je sedmo mesto prestižne Forbesove lestvice zasedla, za kar se lahko zahvali svojim projektom za pretočne platforme. Serije, ki jih gledamo doma, pa so med zlato deseterico ponesle tudi, zvezdnico zdravniške serije Talenti v belem,, ki navdušuje v Deklini zgodbi, teriz kriminalne serije Kako se izmazati z umorom.