Najbolj čustven nastop Gabi Novak z možem in sinom, ki je ganil občinstvo (VIDEO)

Pokojna Gabi Novak je zapela nekatere najlepše pesmi, pogosto pa je nastopala skupaj s svojim možem Arsenom Dedićem in sinom Matijo. A nastop, ki pove več kot tisoč besed, je nedvomno tisti iz leta 2013 v Hrvaškem narodnem gledališču, ob katerem tudi danes marsikomu priteče solza – ob njihovi izvedbi pesmi Odlazak, piše Index.

S sinom je posnela zadnjo pesem.

Spomnimo, legendarna hrvaška pevka Gabi Novak je umrla v 90. letu starosti. Potem ko je 17. avgusta 2015 izgubila moža Arsena Dedića, kantavtorja in skladatelja, s katerim je bila poročena več kot štiri desetletja, se je Gabi Novak v začetku letošnjega junija soočila še z eno hudo osebno tragedijo – s smrtjo njunega sina Matije Dedića, enega najvidnejših hrvaških jazz pianistov, ki je 8. junija v Zagrebu umrl v 52. letu starosti.

S sinom in Danijelo Martinović je Gabi posnela svojo zadnjo pesem z naslovom Početak.

Čeprav je bila pesem objavljena decembra, je nastala precej prej. »Opazila sem, da se je Danijela spremenila in da je prišla v obdobje svojega življenja, ko drugače razmišlja o glasbi, o pesmih, ki jih bo posnela. Pesem smo posneli pred letom in pol ter čakali na pravi trenutek za izdajo, saj nikoli ni prepozno, ko imaš lepo pesem,« je takrat povedala Gabi o skladbi.