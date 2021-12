Najbolj brano v letošnjem letu: pretresla nas je smrt teh legend

Tudi svet estrade onkraj slovenskih meja je bil v letošnjem letu zaznamovan z epidemijo. Koronavirus je vzel kar nekaj življenj tudi med priljubljenimi zvezdniki, zlasti je naš prostor pretresla smrt srbskega umetnika Đorđeta Balaševića. Svet je obstal tudi ob smrti princa Filipa in žalovanju britanske kraljeve družine, vas, bralce, pa je močno pritegnilo še nekaj drugih dogodkov.

Najbolj brani članek v naši rubriki tujih tračev se je pravzaprav navezoval na eno najbolj branih slovenskih rumenih novic, in sicer o ločitvi priljubljenega košarkarja Gorana Dragića. »Nisem Dragićeva žena,« je potožila srbska novinarka Maja Dragić, sicer soimenjakinja zdaj že nekdanje soproge ljubljanskega košarkarja.

V začetku tega leta se je končalo obdobje, ko je vlogo prve dame ZDA opravljala Slovenka. Donald in Melania Trump sta ob zmagi Joa Bidna na volitvah morala zapustiti Belo hišo, pri tem pa bila seveda še vedno deležna ogromno pozornosti. Na dan je prišlo tudi kar nekaj podrobnosti o njunem zakonu, razkrila jih je njuna nekdanja sodelavka Stephanie Wolkoff in povedala, kakšna je resnica o njunem zakonu. Članek je bil drugi po branosti v rubriki.

Melania in Donald Trump sta se iz Bele hiše umaknila na Florido. FOTO: Carlos Barria, Reuters

9. aprila letos je v 100. letu starosti umrl soprog britanske kraljice Elizabete II. princ Filip. Še bolj kot vest o njegovi smrti pa je naše bralce pritegnila novica o njegovem pogrebu, ki je bil 17. aprila. Ob slovesnosti ob Windsorskem gradu se je namreč zgodil tudi manjši incident, ki ga je zakuhala ženska zgoraj brez. Komentatorji so ugibali, da si niti hudomušni Filip ne bi mogel zamisliti tega za svoj pogreb.

Covid je med srbskimi glasbeniki vzel še eno veliko ime: preminil je tudi Aleksandar Sanja Ilić. Znani glasbenik in skladatelj je bil star 69 let. Njegova pesem Halo, halo, s katero je nastopala skupina Aske, je leta 1982 predstavljala Jugoslavijo na Evroviziji.

V Beogradu je v starosti 68 let umrl tudi srbski glasbenik Marinko Rokvić. Bil je avtor številnih uspešnic kot so Skitnica, Svađalice moja mala, Potražiću oči zelenije, Zanela me svetla velikog grada...

Preminila je tudi Vlatka Grakalić, nekdanje pevke skupine Srebrna krila. V starosti 48 let je umrla na Norveškem. Le dober mesec dni po tem, ko je izvedela, da ima raka na maternici.

Rodolfo Chikilicuatre in Rafaella Carrà​. FOTO: Susana Vera, Reuters

Leto 2021 pa je bilo tudi leto slovesa še ene legende: po dolgotrajni bolezni je v 79. letu na svojem domu v Rimu umrla italijanska pevka, igralka in voditeljica Raffaella Carrà, kraljica italijanskega razvedrila. V svoji karieri je prodala 60 milijonov plošč z lahkotnimi popevkami. Radi smo jo poslušali tudi Slovenci.

Da je življenje na dvoru kot v pravljicah, se hudo moti. Realnost življenj kraljevih družin je od nekdaj močno zanimala običajne smrtnike in tako je tudi članek o tem, kaj vse je plemstvo počelo vpričo služabnikov, postal eden najbolj branih tega leta.

Veliko zanimanja je požela tudi vest o smrti južnoafriške kraljice: po samo mesecu dni vladanja umrla kraljica Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu (65). Kraljico so prejšnji teden sprejeli v bolnišnico zaradi skrivnostne bolezni, njena smrt pa je povsem presenetila kraljevino. Pojavile so se celo govorice, da je bila zastrupljena.

Italijani so zmagali na Evroviziji. FOTO: Piroschka Van De Wouw, Reuters

Močno je glasbeno sceno razburkala tudi letošnja Evrovizija in njeni zmagovalci – italijanski rokerji v skupini Måneskin. Še bolj je prah dvignil posnetek iz zakulisja, po katerem so mnogi ugibali, da so člani glasbene skupine med glasovanjem uživali prepovedane droge. Pevec Damiano David je to pozneje odločno zanikal in dejal, da so se vsi člani pripravljeni testirati.