Najbogatejša Indijka nosi torbico za 350.000 evrov

Nita Ambani je žena najbogatejšega človeka v Indiji, Mukeša Ambanija, predsednika najbolje ocenjene indijske tovarne Relliance Industries. Družina se uvršča med peščico najbogatejših ljudi na svetu.

Nita ne skriva, da v bogastvu uživa in si rada privošči lepe in drage stvari. Nosi denimo Hermesovo torbico, vredno 350.000 evrov, nekoč pa je naročila 25.000 kosov zlate posode. Družina ima garažo za 169 avtomobilov. Kljub razkošju, v katerem uživajo, pa jim spletni uporabniki namenjajo številne pozitivne komentarje. Pohvale dobiva tudi glava družine Mukeš, med drugim zahvale, da zaposluje in s tem omogoča dostojno življenje na stotine ljudem.

Nita je pripravljena za dobrodelnost in torbice seči globoko v žep. FOTO: Profimedia

Bogastvo Ambanijevih je ocenjeno na 83 milijard evrov. Družina živi v rezidenci, imenovani Antilia, v Mumbaju. Gre za nebotičnik s 27 nadstropji, v katerem so kino, notranje garaže ter spa in zdravstveni center s tušem z umetnim snegom. V nebotičniku so še tempelj, plesna dvorana in soba, posvečena avtomobilom. Zakonca si ob posebnih priložnostih rada podarjata prevozna sredstva: Nita je nekoč možu podarila luksuznega maybacha 62, on pa je njej podaril letalo airbus A319, vredno 60 milijonov evrov. Za udobje družine skrbi 600 ljudi, med njimi so kuharji, snažilke, natakarji, inštruktorji fitnesa in varnostniki, ki živijo v prostorih v hiši.

Njihov nebotičnik v Mumbaju FOTO: Osebni Arhiv

Mož ji je nekoč podaril letalo airbus A319, vredno 60 milijonov.

Omejena žepnina

Zakonca imata dva sinova in hčer. Nita vztraja, da jih vzgajata skromno, otroci dobivajo omejeno žepnino, uporabljajo javni prevoz ter imajo policijsko uro. Nita, ki ji pravijo tudi indijska prva dama v poslovnem svetu, nima nobenih omejitev. Dela kot učiteljica in oblikovalka notranje opreme, rada nosi tradicionalna oblačila, njena strast pa so vrtoglavo drage torbice.

Pogosto jo vidijo v oblačilih znamk Cartier, Bulgari in Gucci. Če si nekaj želi, to tudi dobi. Je naklonjena dobrodelnosti in kadar kaj da, ne skopari. Bolnišnici v Mumbaju je med pandemijo za spopadanje s covidom-19 donirala 68 milijonov evrov.