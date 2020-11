Nagrajeni filmarji pripravljajo dokumentarec o princesi Diani

Filmarji bodo Dianino zgodbo povedali skozi arhivsko gradivo.

reuters Njun zakon ni bil srečen. FOTO: Reuters

4.

sezona Krone prihaja sredi tega meseca.

Tragična zgodba pokojne princeseje očarala že prenekaterega filmskega ustvarjalca, da se je lotil njene zgodbe, vsak nekoliko drugače in z malce drugačnega zornega kota. Nekateri v formatu filma, spet drugi v obliki dokumentarnega filma, tretji pa so zgodbo princese ljudskih src, ki je z ločitvijo od princapretresla britansko kraljevo hišo (in javnost) ter tragično umrla v prometni nesreči pri zgolj 36 letih, ujeli znotraj serije. A očitno o pokojni valižanski princesi še ni bilo povedano vse.No, ali pa bi se dalo na njeno življenje pogledati še z drugačne perspektive. »Njena zgodba je bila že velikokrat povedana in ponovljena, sam pa jo želim preoblikovati za sodobno občinstvo in mu ponuditi nekaj svežega in relevantnega za današnji čas,« je povedal, režiser novega prihajajočega dokumentarca o lady Di, ki nastaja pod okriljem britansko-ameriške družbe Lightbox ter naj bi po načrtih prispel v kinematografe leta 2022, ko bo minevalo tudi četrt stoletja od njene prezgodnje smrti.Za sicer še enim filmom o princesi Diani, ki pa je delan načrtno za velika platna kinematografov, se je zbrala vsekakor zvezdniška ekipa, ki že s svojimi imeni in dosedanjimi dosežki obljublja izjemno stvaritev. Produkcijsko hišo Lightbox za prihajajočim filmom sta namreč ustanovilain, ki jima je obema za njun doprinos k sedmi umetnosti že prikimala tudi kritiška srenja. Simon se je namreč podpisal pod z oskarjem nagrajena dokumentarca Searching for Sugar Man (Iskanje Rodrigueza) in Man on Wire, Jonathan pa je bil ovenčan z dvema emmyjema, tudi za biografski film Whitney. V svoji umetnosti pa je več kot podkovan tudi Perkins, ki ima že za pasom oskarjevsko nominacijo v kategoriji dokumentarnih filmov.»Mitologija okoli princese Diane je še vedno nadvse prisotna. Mi pa jo želimo čim bolj realistično in iskreno naslikati kot kompleksno žensko, ki ni močno vplivala le na britansko monarhijo, pač pa tudi širšo družbo nasploh,« razlagata Chinnova in dodajata, da želijo z njihovim dokumentarnim filmom občinstvu omogočiti, da bi bolje razumeli ne zgolj Diano kot žensko, pač pa tudi zgodovinski kontekst njene zgodbe. In morda bo zato prihajajoča dokumentarna mojstrovina temeljila izključno na arhivskem gradivu iz njenega življenja, ki zaobjema arhivske posnetke, tudi še nikoli objavljene, poročila, fotografije.»Gledalci bodo zato zgodbi lahko sledili, kot bi jo pripovedovali v sedanjem času,« je Perkins obrazložil zamisel o pristopu dela samo z arhivi. »Njena zgodba bo tako prikazana bolj neposredno in precej bolj čustveno kot kdaj prej.«Film naj bi v kinematografe sicer prišel šele čez dve leti, vseeno pa je distribucijska hiša Altitude Film Sales že vnaprej (pred)prodala pravice predvajanja različnim kinoponudnikom na vseh koncih sveta, doslej že v Beneluksu, Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Portugalskem, v Švici, Češki, Japonski, Avstraliji in Novi Zelandiji, Turčiji in na Bližnji vzhod. Za televizijskim predvajanjem pa bosta stala ponudnika HBO in Sky.Na dokumentarec bo nekaj časa še treba počakati, a prvi odmerek, četudi prirejen za potrebe kratkočasne televizije, bodo oboževalci Diane dobili že sredi tega meseca.15. novembra namreč na Netflix prihaja že četrta sezona priljubljene serije Krona, ki bo sledila princesinemu turbulentnemu zakonu. Ustvarjalci pa so v tej sezoni tudi naslovili Dianino borbo z bulimijo, menda tako realistično, da prihaja ta sezona s posebnim opozorilom, da nekateri deli niso za tiste z bolj občutljivimi želodci. Med temi tudi prizor, kako je jedla puding, nato pa tekla v toaletne prostore Buckinghamske palače, da dobro pregreho izbruha. »Pri tem smo tesno sodelovali z organizacijo, ki se bori proti prehrambnim motnjam, saj smo želeli njeno borbo z bulimijo prikazati čim bolj natančno, a hkrati z zadostno mero občutljivosti,« so povedali pri Netflixu.