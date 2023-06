Nad artritis z utežmi in jagodičevjem

Jennie Garth se je pred 15 leti znašla v najhujši nočni mori vsake matere. Njena najmlajša hči Lola, ki jih je tedaj imela komaj pet, je bila v vrtincu hudih bolečin, proti katerim pa je bila Jennie povsem nemočna. »Videti, kako moja hči trpi, a ji ne morem pomagati, je bila ena najhujših stvari, kar sem jih morala doživeti,« se je lani odprla zvezdnica in razkrila, da so zdravniki Loli diagnosticirali redko obliko vnetnega artritisa, imenovanega tudi stillova bolezen, ki ne prizadene le sklepov, ampak lahko tudi jetra, srce in pljuča.

Po diagnozi je odkrila nov hobi – golf. A priznava, da ji včasih malo nagajajo zapestja. FOTO: Osebni arhiv

Lolino stanje se je celo tako poslabšalo, da so več dni preživeli v bolnišnici. A k sreči so težki časi za njimi, danes 20-letna mladenka študira in ne kaže nikakršnih znakov, da se bo bolezen vrnila. Nasprotno se proti razmahu bolezni vsak dan bori Jennie, ki so ji zdravniki že pred petimi leti odkrili osteoartritis, kar pa je zveznica sprva zadržala zase. »Nisem želela biti ena tistih, ki le jadikujejo o svojih zdravstvenih težavah in bolečinah.« A je zdaj obrnila ploščo in o bitki odkrito spregovorila, ne nazadnje je pomembno, da se stigme okoli bolezni razbija.

Vseskozi v gibanju

Jennie, ki bo v pop kulturi vedno živela kot Kelly iz serije Beverly Hills 90210, nikoli ni bila ženska, ki bi sedela pri miru. »Vzgojiti sem morala tri dekleta, vedno sem imela pse. Vseskozi sem bila v gibanju. V nekem trenutku pa to ni bilo več povsem neboleče kot včasih.« Izdajalsko bolečino je čutila sploh v kolenih, kadar je poskušala vstati, zapestja in prsti pa so bili neobičajno togi. A čeprav je vedela, da je nekaj drugače in narobe, zaradi česar je pred petimi leti sploh zakorakala v zdravnikovo ordinacijo, jo je diagnoza vseeno šokirala. Artritis.

Po diagnozi je odkrila nov hobi – golf. A priznava, da ji včasih malo nagajajo zapestja. FOTO: Osebni arhiv

Njena najmlajša Lola k sreči ne kaže nikakršnih znakov, da se bo bolezen vrnila. FOTO: Osebni arhiv

»Tega resnično nisem pričakovala. Za kaj takšnega sem vendar premlada! Artritis sem vedno povezovala s starostjo, sanjalo se mi ni, da te lahko doleti kadar koli.« Toda šok gor ali dol, bolezen je ne bo ustavila, ne bo se ji predala brez boja. »Včasih, ko nam zdravniki postrežejo z diagnozo, ki je resnično nismo ne pričakovali ne želeli slišati, se le zvijemo v klobčič in se skrijemo. A zame je bilo razkritje bolezni kot katalizator, ki me je prisilil, da brcam in začnem še bolje skrbeti zase.«

Trikrat tedensko krepi mišice in sklepe z vajami z utežmi. FOTO: Osebni arhiv

Ostani dejavna in jej zdravo. Ti dve vodili sta za Jennie postali skoraj sveti. V svoj že sicer zelo uravnoteženi jedilnik je vključila še več jagodičevja, žitaric in antioksidantov. Trikrat na teden pod vodstvom osebnega trenerja z vajami z utežmi krepi mišice in sklepe. Čim več časa pa poskuša (dejavno) preživeti tudi v naravi, kar ne vpliva blagodejno le na telo, ampak je odlično tudi za duševno zdravje. »Dobiti diagnozo je ključno. Je osnova, iz katere izhajaš. Spodbudila me je, da postanem še dejavnejša in da začnem delati z osebnim trenerjem.« Poseben poudarek namenjata prav tistim delom, ki ji delajo največ težav. »Krepim sklepe. Moram jih uporabljati, zanje ni več počitka in sedenja, da bi se lahko vanje prikradel artritis,« pri čemer Garthova še dodaja, da se je s svojo boleznijo naučila živeti. In vsaj za zdaj brez zdravil, občasno si boleče predele le namaže s protibolečinskim gelom.