Na zlatih globusih slavila Dežela nomadov in Borat 2 (FOTO)

Na podelitvi so se za življenjsko delo poklonili Jane Fonda. FOTO: Nbc Handout Via Reuters

Emma Corrin je postala najboljša igralka v seriji. FOTO: Nbc Handout Via Reuters

Šest nominacij, nobenega odličja

Nagrajenci so odličja sprejemali virtualno iz svojih dnevnih sob, prireditev pa sta v živo vodili in povezovali Tina Fey in Amy Poehler – vsaka na svoji strani Amerike.

Zmagovita Krona

Nagrado Cecila B. DeMilla za življenjsko delo na področju filmske umetnosti je prejela Jane Fonda, nagrado Carol Burnett za življenjsko delo na področju televizije pa scenarist in producent Norman Lear.

Po tleh se ne vijejo rdeče preproge, na katerih bi se fotografom v najboljših večernih toaletah nastavljala največja imena filma. Ni razkošnih pojedin, na katerih teče šampanjec v potokih. Ni mondenih plesov, na katerih se vrti smetana zabavne industrije. Pa vendar je tekmovalna sezona filmske industrije že v polnem razmahu.V nedeljo zvečer se je namreč odvila že 78. podelitev zlatih globusov, ki jih po pomembnosti zasenčijo zgolj prihajajoči oskarji. A čeprav je podelitev potekala drugače kot običajno, pač v luči pandemije, je tudi virtualno različico pretresalo že večletno pozivanje k večji raznolikosti. Ne nazadnje gre večina kipcev belim igralcem, v Združenju tujih dopisnikov Hollywooda, ki odločajo o teh prestižnih odličjih, pa ni niti enega temnopoltega člana.A čeprav bo v luči tega še treba narediti nekaj korakov, se je na nedeljski podelitvi vseeno spisal delček zgodovine. Kipec za režijo je za film Dežela nomadov (Nomadland) namreč šel v roke, ki je tako postala druga ženska v zgodovini globusov s tem odličjem in prva azijska režiserka,pa je z upodobitvijo temnopolte jazzovske kraljicev filmu The United States vs. Billie Holiday postala najboljša glavna igralka, kar je doslej uspelo le šev drami Barva škrlata leta 1985.Z največjimi pričakovanji je v dirko za globuse verjetno stopal film Mank s kar šestimi nominacijami, a je večer zaključil tudi kot največji osmoljenec brez enega samega odličja. Sta pa slavila drama Dežela nomadov in komedija Borat: Naknadni film, vsak v svoji kategoriji ovenčana z nazivom najboljšega filma. »Dežela nomadov je v svojem bistvu romanje skozi bolečino in celjenje. Nagrada je tako za vse, ki so se kdaj podali na težko in čudovito pot,« se je v govoru zahvalila Chloe Zhao, ki je postala tudi režiserka večera.Podobno se je z dvema nagradama lahko po koncu večera pobahal tudi, ki je ob globusu za najboljši film pobral tudi odličje za najboljšega igralca v kategoriji komedij, medtem ko je na ženskem polu v tej kategoriji najbolj prepričalaz vlogo v filmu I care a lot. V dramskem žanru sta z igro najbolj izstopala Andra Day med ženskami in med moškimi lani umrli(z igro v filmu Ma Rainey's Black Bottom), namesto katerega je odličje posthumno v njegovem imenu sprejela vdovaMed mojstrovinami malih zaslonov je bila absolutna zmagovalka Netflixova serija Krona, ki se je potegovala za šest zlatih globusov in večer zaključila s štirimi osvojenimi. Kot že leta 2017 je tudi tokrat osvojila naziv najboljše serije, prestižno odličje za najboljšo igralko je za vlogo princese Diane prejela, Kroni pa sta romala tudi kipca za stranski vlogi, in sicerkot princuinza upodobitev premierkeS čimer pa se Netflixov zmagovalni tek še ni končal, saj je slavila tudi serija Damin gambit, sicer Netflixova najbolj gledana miniserija v zgodovini, ki je na večeru globusov osvojila nagradi za najboljšo serijo v omejenem obsegu in za najbolj izjemno žensko glavno vlogo po zaslugi igralkeKot omenjeno, so tudi letos na dogodek letele ostre bodice kritik, da je podelitev večinsko belska – ne le ker med 87 člani Združenja tujih dopisnikov Hollywooda ni temnopoltega člana, pač pa tudi, ker to belo enobarvnost odraža tudi vsakoletni seznam nominirancev in nominirank ter nato zmagovalcev.A so se letos že pred podelitvijo pri Združenju zavezali, da bodo stremeli k večji raznolikosti. In morebiti je prvi poblisk k temu dejstvo, da so bili tokrat med nagrajenci ne le Andra Day, pač pa med stranskimi igralci tudi temnopolta britanska igralca(za film Judas and the Black Messiah) in(za serijo Small Axe).