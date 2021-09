Na zgodovinski poroki več kot 1000 svatov

Ženin in nevesta z mamama

V Nigeriji je bila minuli konec tedna poroka, kot je v tej afriški državi že dolgo niso videli. Vzela sta se edini še živeči sin nigerijskega predsednika, 27-letni, in 19-letna, nečakinja vladarja Kana, ki je hkrati najbolj vpliven nigerijski islamistični voditelj.Obe družini sta izjemno premožni in temu primerna je bila poroka, na kateri ni manjkalo slavnih in še bolj bogatih gostov, med katerimi so bili visoki državniki, ki so za to priložnost v mesto prileteli kar z zasebnimi letali. Predvsem slednje je hudo razjezilo prebivalce obubožanega Kana, saj so državniki letala najeli kar z denarjem iz državnega proračuna.Povabljenih je bilo okrog tisoč svatov, če ne bi bilo ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, bi jih bilo še več. Obred in slavje sta potekala v nevestini domovini, zvezni državi Kano, kot je zgodovinar, ki proučuje ta del Afrike, povedal medijem, pa je bila poroka edinstvena tudi zato, ker se v Nigeriji pred tem še nikoli nista poročila člana predsedniške in kraljeve družine. Par se je sicer spoznal med študijem na britanski univerzi v Surreyju.Kot veleva tradicija, je ženin pred poroko moral za nevesto odšteti nekaj denarja, v tem primeru dobrih tisoč evrov, kar je sicer približno desetkratnik povprečnega zneska, ki ga za neveste plačajo snubci na severu Nigerije. Ženinova mamaje na družabnih omrežjih s svetom delila ogromno fotografij z razkošne slovesnosti in seveda prvo fotografijo mladoporočencev.Na njej nevesta žari v tradicionalni beli poročni obleki, bolj značilni za zahodni svet, bila pa je to seveda le ena od mnogih oprav, ki jih je zamenjala med poročno slovesnostjo. Tudi ženin ni prav dosti zaostajal, po fotografijah sodeč se je preoblekel vsaj trikrat, in sicer iz tradicionalne oprave nigerijskega ljudstva Hausa v tradicionalno muslimansko ter elegantno zahodnjaško s črnimi hlačami in belo srajco.