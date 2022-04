Na zapestnici ima zvezdniška mama tudi otroške zobe

Fotografije in morda odtisi drobnih novorojenčkovih stopalc in dlani v glini so že stvar preteklosti. Celo zaužitje kapsul, narejenih iz lastne posušene placente, kot sta to, denimo, po porodu storili January Jones in Kim Kardashian, ni več nekaj novega in modnega, s čimer novopečene mamice počastijo prihod otroka.

Milo in James sta se ji rodila iz ljubezni z možem Patrickom Kieltyjem. FOTO: Fayesvision/wenn.com

Ne, sodobne zvezdniške mame si želijo imeti delček svojih otrok nenehno ob sebi, zaradi česar je Cat Deeley sklenila iz zobkov svojih sinov narediti obeske. Ti se bodo namreč odlično podali zapestnici, ki jo je londonski umetnik Conor Joseph že začel oblikovati posebej zanjo, povsem edinstveno, saj jo bo spomnila na nežne prstke njenih kratkohlačnikov. Zapestnica bo namreč iz odlitkov prstnih odtisov njenega šestletnega Mila in tri leta mlajšega Jamesa.

Prvič pri 40

Britanska igralka ni bila več rosno mlada, ko je pri 40 letih prvič zakorakala na pot materinstva. A jo je to nemudoma povsem prevzelo, da se je kljub opozorilom zdravnikov, ki so jo celo neolepšano označili za geriatrično mamo, odločila za drugega otroka. Zdaj je ljubezen, ki jo čuti do svojih dveh najljubših fantkov, sklenila spremeniti v zlat nakit. Mlečne zobke, ki so jih začeli pri starejšem izpodrivati stalni zobje, bo zbirala, dala prevleči z zlatom in jih spremeniti v obeske, da ji bodo nato poskočno opletali okoli zapestja. »Obesila ji bom na zapestnico, ki sem jo že dala delati.«

Zamisel se ji je rodila med pandemsko izolacijo, ko je Milu izpadel prvi zobek. Seveda ga je skrbno položil pod blazino in čakal, kaj mu bo v zameno prinesla zobna miška. A glej ga, zlomka, Cat, ki je prevzela vlogo zobne miške, pri sebi ni imela drobiža, zato je pač morala žrtvovati bankovce. »Začela sem se spraševati, kaj naj naredim z zobkom,« ne nazadnje ni bil poceni.

Njuni zobki mi bodo viseli okoli zapestja, poskakovali bodo in bingljali!

»Odločila sem se, da ga pozlatim in ga kot obesek pričvrstim na zapestnico. Zlati zobki, vedno več jih bo, bodo viseli, poskakovali, bingljali. Super bo!« Sploh ker bodo na zapestnici iz prstnih odtisov njenih fantkov, za katero Deeleyeva upa, da bo imela tudi nekaj kožnih celic njenih otrok, saj zatrjuje, da si je dala narediti zapestnico iz kože svojih sinov.