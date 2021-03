Na ustvarjalce Botra pritiskala prava mafija

Elle se bo pridružila elitni zvezdniški ekipi.

Burna zgodovina

Fanningova bo upodobila ženo producenta Roberta Evansa. FOTO: Reuters

Nov tretji del

Komaj se je poslovila od igranja v za zlati globus nominirani komični drami The Great, že imav žepu pogodbo za nov odmeven projekt. Povabili so jo v prestižno igralsko ekipo, ki bo posnela film o nastanku ene največjih filmskih mojstrovin vseh časov, Botru. Zvezdnica bo igrala, igralko, ki je bila v času snemanja Botra poročena z direktorjem družbe Paramount. Zakulisje snemanja filmske klasike iz leta 1972 bo režiral, v filmu pa igrajov vlogi režiserja Botrakot Evans inkot režiserjeva žena. Snemanje naj bi se začelo to jesen. »Elle je trenutno ena najbolj vznemirljivih in vsestranskih igralk. Več kot srečen sem, da se je pridružila bleščeči zasedbi filma Francis & The Godfather,« je 22-letnici na dušo popihal Levinson.Francis & The Godfather temelji na predlogi, objavljeni na tako imenovani črni listi. Na njej so scenariji, ki še niso bili uprizorjeni, a so po raziskavi, ki jo opravijo na strani, ljudem všeč. Snemanje Botra v 70. letih je bilo precej razburljivo. Coppola, ki je bil takrat star 31 let, je bil odločen, da bo prepričal Evansa in studio, da bo lahko snemal v New Yorku. Želel je predelati lokacije tako, da bi ustrezale časovnemu obdobju, ki ga opisuje roman, po katerem je zgodba posneta. V knjigi se dogajanje odvija v Kansasu, newyorška različica pa bi snemanje precej podražila. Coppola in Evans sta razpravljala tudi o zasedbi, pri tem pa sprejela kar več tveganih odločitev. Tako sta za glavno vlogo mafijskega dona Don Corleoneja izbrala, ki takrat že leta ni nastopil v nobenem odmevnem filmu (potem je za vlogo dobil oskarja za najboljšega igralca), za njegovega sina Michaela Corleoneja pa. Evans je bil pod hudim pritiskom, saj je bil studio na robu bankrota, zato so med njim in režiserjem izbruhnili številni spori. Na ekipo je pritiskala tudi prava mafija, ki ji ni bila všeč misel, da bodo njena nečedna dejanja uprizorili v filmu. Coppola je filmu o ozadju Botra dal svoj blagoslov, medtem ko je Evans že pokojni. »Kateri koli film, ki ga režira Barry Levinson, bo zanimiv in se ga splača pogledati,« je dejal Coppola.Po Botru iz 1972. je Coppola posnel še drugi in tretji del gangsterskega filma. Medtem ko prvi in drugi del veljata za prvovrstni mojstrovini, pa tretji gledalcev in kritikov ni tako zelo navdušil. V nasprotju s prvim, ki je osvojil tri oskarje, in drugim, ki se lahko pohvali s šestimi, tretji ni prejel niti enega najbolj zaželenega filmskega kipca. Vse kaže, da z njim ni bil zadovoljen niti Coppola, ki je ob prihajajoči 30. obletnici filma pripravil novo različico tretjega dela z drugačno montažo. Izboljšana različica naposled zrcali režiserjevo vizijo, ima pa tudi nov naslov: Boter Maria Puza, Koda: Smrt Michaela Corleoneja (Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone). »Videli boste film z drugačnim začetkom in koncem, premešal sem tudi nekatere prizore. Film je, tako menim, dobil novo življenje. Takšno, kot sva si ga z Mariem zamislila že na začetku, ter je zame ustreznejši zaključek Botra in Botra 2,« je o novosti, ki jo je od decembra 2020 moč videti na plačljivih portalih, povedal legendarni 81-letni filmar.