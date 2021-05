Na ukrepe se požvižga, na žur povabil 500 ljudi

Pevčev ovčar naj bi ogrizel gospodinjo. FOTO: Osebni Arhiv

Zaslišala sestrine krike

Ni skrivnost, da se ameriški r'n'b' pevecne drži pravil. Kaj pravil, še upoštevanje zakonov mu dela velikanske preglavice, zaradi česar je njegova policijska kartoteka debela kot ruski roman, ki pa se bere kot triler.V njej je vse od telesnih obračunov, groženj s smrtjo in najodmevnejšega domačega nasilja, ko se je 2009. s pestmi spravil nad tedanje dekle, ki je pristala v bolnišnici, pa do kršenja pogojne svobode, zlorabe drog in povzročitve avtomobilske nesreče, s prizorišča katere jo je nato meni nič, tebi nič ucvrl.Glede na barvito preteklost verjetno nikogar ne bi smelo pretirano presenetiti, da se težavni zvezdnik požvižga na smernice za zaustavitev širjenja koronavirusa, po katerih naj bi se (na losangeleškem območju) zasebna druženja odvijala na prostem, sicer pa seznam gostov naj ne bi presegel 50 imen. Toda divje zabave z okoli 500 gosti, ki si jo je privoščil ob praznovanju 32. rojstnega dne, morda niti od Browna nismo pričakovali.Dopolnjenih 32 let ni okrogla številka, vseeno pa jo je sklenil počastiti z zabavo, kakršne večina sveta ni doživela že vsaj debelo leto. V torek zvečer – kar se je nato zavleklo pozno v noč – se je iz zvezdnikove losangeleške vile razlegala glasba, na vrtu je zrasel bel šotor za zabave, pod katerim se je gnetlo, objemalo in plesalo kup pevčevih prijateljev, povsod pa je pobliskavala rdeča svetloba, ki so jo oddajali lampijoni in disko krogle.Ulice v bližini vile, pa tudi tiste ne tako blizu, so bile po ocenah policistov zaparkirane z med 300 in 500 avtomobili. Prav množica avtomobilov in hrup glasbe pa so bili tisti, ki so zmotili Brownove sosede, da so poklicali policijo. A menda ne enkrat ali dvakrat, predstavniki zakona pa naj bi se odzvali šele po več klicih vznejevoljenih sosedov, ki so okoli druge jutranje ure presegli skrajno mejo potrpljenja.Sredi noči so pred zvezdnikovo hišo naposled prispeli policijski avtomobili, menda najmanj štirje. In očitno je bil njihov prihod vse, kar je bilo potrebnega za konec zabave. Glasba je potihnila, gostje, najmanj 500 ljudi, pa so se brez upiranja počasi začeli vračati domov. Policisti niso nikogar aretirali, le napačno parkiranim avtomobilom so izdali kazni, sicer pa so menda celo pomagali usmerjati prometni zamašek, ki se je oblikoval okoli pevčeve hiše.Kljub množični zabavi, ki jih v teh časih ne bi smeli prirejati, predstavniki oblasti zvezdnika menda niso udarili z globo. Se je pa v večjih škripcih znašel sredi preteklega meseca, ko ga je na sodišče zvlekla njegova gospodinja, saj naj bi pevčev pes napadel njeno sestro, ki je tudi pomagala delati v hiši in okoli nje. »Zaslišala sem sestrine krike. Ko sem pritekla na trato, sem jo zagledala na tleh, vso krvavo. Še vedno je kričala na pomoč,« je povedala Patricia in obrazložila, da je pes sestro ogrizel po nogi in roki, poškodbe pa da je imela tudi na obrazu, zaradi česar je več dni preživela v bolnišnici, kjer so zdravniki opravili dve operaciji.»Zaradi sestrinega napada si Patricia skoraj ne upa več zapustiti hiše, nenehno podoživlja grozo trenutkov, ki jo je doživljala, ko je videla ogrizeno sestro,« je sodišču razložil Avilin odvetnik, ki v imenu svoje varovanke zahteva tako odškodnino za povzročitev čustvene stiske kot tudi nadomestilo za bolnišnične račune in izgubo plače, ker zaradi stresa ne more več v službo.