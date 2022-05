Na ukaz ji zvezdnik vsak večer masira zadnjico (FOTO)

Bila je tista ženska, zaradi katere je želel postati boljši moški, se odpovedati vsem drugim, za katero je vedel, da bi se z njo za vselej lahko imela čudovito. Vsaj ko jo bo nekoč spoznal. Tako je kanadski pevec Michael Buble prepeval o svoji sanjski ženski v skladbi Just Haven't Met You Yet (Samo še srečal te nisem), ki jo je spisal v žaru sveže zaljubljenosti, ki jo je pred 15 začutil ob argentinski manekenki Luisani Lopilato in je to zanj usodno žensko tudi zaigrala v videu.

Čeprav sta nad zakonom skoraj obupala že na medenih tednih, sta zdaj srečna že 15 let. FOTO: Osebni Arhiv

Nato pa se je izkazalo, da si je Kanadčan svojo ljubezensko usodo praktično pripel. Dve leti kasneje, leta 2011, je Luisano namreč popeljal pred oltar, zaljubljenca pa zdaj pričakujeta že četrtega otroka. Toda četudi se njuna zgodba na hitro bere kot skoraj filmska romanca, začetek vendar ni bil tako brezhiben. Še več, svetlolasi lepotici se je kar na njunih medenih tednih zazdelo, da sta naredila strahotno napako, in je celo predlagala razveljavitev zakona. Deloma morda tudi zaradi izbire kraja za preživljanje teh najslajših tednov po poroki. Nista namreč odšla na kak eksotičen otok, temveč v Disneyland.

»Natanko to sva naredila. Šla sva v Disneyland! A sva se tu toliko kregala, da sva prišla do točke, ko je Luisana sklenila, da morava zakon razveljaviti. Pa tudi sam sem ji nazaj zabrusil, da je tudi videti ne morem več.« A preden bi čez zakon, ki se še ni niti dobro začel, naredila križ, sta si sklenila vzeti ločeno nekaj trenutkov za temeljit razmislek, kako naprej. »Odločila sva se, da bi morda poskusila in se potrudila. In trudiva se vse od tedaj.«

Boji se žene

Začetek je bil dokaj klavrn, a prinesel jima je srečen konec. Morda tudi, ker se Buble kot pijanec plota drži rekla »srečna žena, srečen zakon«. Prav nič ne skriva, da je argentinska krasotica tista, ki pri njih nosi hlače. »Svojo ženo noro ljubim, a se je tudi nekoliko bojim. V bistvu me je je tako groza, da z njo in njej na ljubo gledam romantične komedije,« in šepetaje priznava, da mu ta filmski žanr nikakor ni po godu.

Zaljubljenca imata tri otroke in četrtega na poti. FOTO: Osebni Arhiv

»Ob teh filmih bi samega sebe najraje boksnil v obraz. Večkrat.« Toda televizijski daljinec je pri Bublejevih v Luisaninih rokah. Zgolj ob nedeljah da pevec lahko duška prvinskemu moškemu v sebi s fantazijskim ameriškim nogometom. No, vsaj delno. V tem lahko uživa do četrte popoldanske ure – a s premorom za obisk cerkve.

»Sprva se derem v ekran, nato pa se spričkam še z ženo. Nogomet se namreč začne ob desetih, ob enajstih pa moram na nedeljsko mašo. Tja moram iti, čeprav se ne morem zadržati, da ne bi na skrivaj na telefonu spremljal rezultatov tekme. Upajoč, da me pri tem ne zasači pastor.« Po cerkvi in do četrte ure popoldne pa je nadzor nad televizijo njegov.

Svojo ženo noro ljubim, a se je tudi nekoliko bojim.

Vajeti je morda prepustil ženi, kar se mu izplača, saj ve, kak zaključek dneva ga čaka. Vsak večer brez izjeme mu ljubljena pod nos pomoli svojo lepo zadnjico in mu zaukaže, naj jo zmasira. Ritko, seveda. »Mike, zmasiraj rito, mi reče. Tako naj bi se namreč borila proti celulitu. Čeprav ji vselej zagotovim, da s tem nima težav, nato vsak večer gledam televizijo in ji masiram zadnjico, dokler ne zaspi.«